تحديد موعد تطبيق قواعد الاستخدام الجديدة في تطبيق الواتساب

قد قام كل من تطبيق الواتساب والجزء المخصص للمراسلة من تطبيق الفيسبوك بتحديد موعد جديد للتطبيق الحازم لقواعدها الجديدة، حول السرية والتي تقوم بمواجهة انتقادات يعود السبب إلي التعلق بتجميع بيانات المستخدمين الذي قد بلغ عددهم مليارين حول العالم وكانت الشبكة الأمريكية والتي قد أرجأت سريان هذه القواعد الجديدة لمدة 3 أشهر حتي 15 مايو الحالي وبعد إنطلاق كمية انتقادات كبيرة من قبل المستخدمين الذي يتملكهم القلق تجاه إمكان تشارك خدمة المراسلة وهذا مزيداً من البيانات مع الشبكة الأم وهي الفيسبوك.

خدمة تطبيق الواتساب المستمرة :-

وقد أشارت الشركة المنتجة لتطبيق الواتساب من خلال موقعها الإلكتروني بأنها لن تقوم بقطع الخدمة مباشرةً عن مستخدمينها الذين يقابلون هذا الأمر بالرفض وعدم الموافقة على قواعد الاستخدام الجديدة ولكنها ستقوم بالمواظبة على إرسال رسائل لكي تكون بهدف تذكير هؤلاء المستخدمين، وقد أشارت المنصة بأن هذه القواعد الجديدة تقوم بتبديل الطريقة التي تُمكن المعلنين الذين يقومون باستخدام تطبيق الواتساب من أجل التواصل مع زبائنهم وأن يقوموا بتشارك البيانات عبرها مع تطبيق الفيسبوك، ولكن لدى منتقدي هذه القواعد رأي آخر بحيث يرون أن مثل هذا التغيير يقوم بفتح باب مخصص أمام تشارك أكبر وأوسع للبيانات مع تطبيق الفيسبوك.

رسائل التذكير الدائمة :-

قد أكدت خدمة المراسلة بأنه لا يوجد أحد سوف يفقد حسابه أو يخسر القدرة على استخدام تطبيق الواتساب في يوم 15 مايو بسبب هذا التحديث الذي سيتم، وهذا غير إن المستخدمين سيقومون بتلقي رسائل تذكيرية دائمة عن السياسة الجديدة والذين قد يفقدون بعض الخصائص والمميزات الجديدة لدى هذه الخدمة في حالة عدم الموافقة على هذه القواعد الجديدة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القيود قد تضم تعطيل قدرة الاطلاع على الرسائل وهذا مع الاستمرار في تلقي اتصالات بالصوت أو من خلال الفيديو وهذا يتم بعد أسابيع كما إن جميع مستخدمي تطبيق الواتساب الذين قد قابلوا تلقي خبر هذه السياسة الجديدة بالرفض بأنهم سيفقدون القدرة على تلقي الرسائل أو الاتصالات.على تلقي الرسائل أو الاتصالات، وهذا يعتبر في مصلحة هؤلاء المستخدمين للحفاظ على سرية محادثاتهم.