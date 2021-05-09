خطوات شحن جواهر فري فاير عبر الأيدي بالطرق الرسمية

خطوات شحن جواهر لعبة فري فاير نقدمها إلى حضراتكم في خطوات بسيطة وسهلة للغاية ليتمكن كل لاعب من شحن جواهر إلى حسابة الخاص في اللعبة بدون أي صعوبة، حيث يستخدم لاعبون فري فاير هذه الجواهر في شراء المعدات والأسلحة والملابس الجديدة والتي تم نزولها فى اللعبة عبر التحديث الأخير خلال الشهر الماضي، ونجد أن من ضمن التحديثات التي شهدتها اللعبة هو انضمام الفنان محمد رمضان كمروج للعبة وذلك فى بعض مقاطع الفيديو التي نزلت عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، واليوم عبر هذا المقال سنخص بالذكر خطوات شحن جواهر فري فاير بالطرق الرسمية عبر الأيدي.

خطوات شحن جواهر فري فاير عبر الأيدي

إذا كنت أحد لاعبي فري فاير الشهيرة والمميزة دائماً بتحديثاتها الأكثر من رائعة والتي تفوق كافة الألعاب الأخرى وتريد معرفة أهم الخطوات الصحيحة لشحن باقة من جواهر لعبة فري فاير فلن يتطلب منك سوى اتباع الخطوات التالية:

يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال موقع شوب تو جيم، فهو من المواقع الآمنة والرسمية والتي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد، أولا قم بالدخول إلى موقع shop2game من خلال البحث عنه من خلال المتصفح الذي تستخدمه، ثم الاختيار بين الدول الموجودة واحتيار الدولة التابع لها، ثم عليك اختيار طريقة التسجيل المفضلة والمتاحة أكثر لديك، حيث يمكنك التسجيل عبر الفيس بوك أو من خلال معرف اللاعب وهو الأيدي، ثم اجتياز خطوة أنا لست ريبورت، واختيار لعبة جارينا فري فاير، ومن هنا يتم اختيار حزمة الجواهر المراد شحنها واختيار طريقة الدفع المتوفرة لديك، وشحن جواهر فري فاير إلى حسابك، ويذكر أن طريقة الشحن هذه من أهم والطرق التي يتم استخدامها فى كلاً من تونس والجزائر والسودان.

أما إذا كنت تريد شحن جواهر فري فاير من المغرب عليك استخدام الشحن من خلال اتصالات” اتصالات المغرب، أنوي، أورنج”، ويمكن عند الشحن من خلالها الحصول على بعض الجواهر كنوع من الهدايا، إذا كنت تريد شحن جواهر لعبة فري فاير من مصر فيمكن عمل ذلك من خلال شركة فودافون.