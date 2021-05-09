نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إخفاء حالة واتساب عن شخص معين من جهات اتصالك ورؤية الرسائل المحذوفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إخفاء حالة واتساب عن شخص معين من جهات اتصالك ورؤية الرسائل المحذوفة، يهتم الكثير من مُستخدمي تطبيق الواتس آب حول العالم بالحالة التي تستمر ليوم واحد، والتي تُعبر عن حالة الشخص وتُعتبر أحد طرق التواصل بينه وبين جميع الأشخاص المتواجدين والمسجلين ضمن جهات اتصاله، ولكن أحياناً يريد المستخدم ألا يطلع الجميع على حالته في واتس اب وأن يستطيع إخفاء حالة الواتس عن شخص بعينه، لذا سنقوم اليوم بتوضيح طريقة بسيطة يمكنك من خلالها استثناء أشخاص تقوم بتحديدهم من رؤية حالتك في تطبيق واتس اب، بالاضافة إلى طريقة أخرى لرؤية رسائل واتساب المحذوفة.

طريقة إخفاء حالة واتساب عن شخص معين

لكي تتمكن من إخفاء حالة الواتس اب الخاصة بك عن شخص معين، أو استثناء أشخاص تقوم بتحديدهم لعدم رؤية حالة الواتس اب الخاصة بك، يتم فتح التطبيق ثم تنزيل حالة لك في حالات الواتس اب، وعند رغبتك في إخفاء الحالة يتم الضغط على الثلاث نقاط المتتالية في أعلى يسار الشاشة من داخل أيقونة الحالة، لتظهر أمامك عدة خيارات يتم إختيار خيار الإعدادات من بينها ثم تظهر صفحة جديدة بها عدة خيارات.

يتم الضغط على خيار الحساب في واتساب لتظهر عدة خيارات أمامك أخرى وهي الخصوصية والأمان، والتحقق بخطوتين، وتغيير الرقم، وطلب معلومات حساب بالاضافة إلى عدة خيارات أُخرى، يتم إختيار الخيار الأول خيار الخصوصية ومن خيارات الواتس اب المعروفة من الصورة الشخصية والاسم والحالة يتم إختيار الحالة، ثم تظهر ثلاثة خيارات هي جهات اتصالي، والمشاركة فقط مع، جهات اتصالي باستثناء.

استثناء أشخاص من رؤية حالة الواتس اب

لإخفاء حالة واتساب عن شخص معين واستثناءه من رؤية حالتك، يتم إختيار خيار جهات اتصالي باستثناء وسوف تظهر على الشاشة جميع جهات اتصالك، هنا عليك الضغط على الأشخاص الذي تريد استثنائهم وعدم منحهم الحق في رؤية حالتك، وبعد الضغط على علامة صح أمام جهات الاتصال المُحددة يتم الضغط على تم، وبتلك الكيفية يمكنك إخفاء حالتك عن شخص واحد أو أكثر من شخص ضمن جهات اتصالك.

رؤية رسائل الواتس اب المحذوفة

ليست إخفاء حالة الواتساب عن شخص معين هي الميزة الوحيدة في التطبيق، حيث يمكنك من خلال عدة خطوات بسيطة رؤية رسائل الواتس اب المحذوفة، حيث أن الكثير منا قد يقوم بحذف الرسائل دون قصد ويرغب في استعادتها بسرعة، وتستطيع ذلك بسهولة عن طريق تثبيت برنامج على منصة جوجل بلاي وهو notification history log، ثم الإطلاع على الرسائل من داخل البرنامج لكي تتمكن من قراءة جميع رسائل الواتس اب المحذوفة.