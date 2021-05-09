نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة مدهشة بين 3 جوالات بأسعار أقل من 500 ريال لشرائها قبل العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقارنة مدهشة بين 3 جوالات بمزايا رائعة بأسعار لا يتعدى 500 ريال لشرائها قبل العيد، يفكر الكثير منا في تلك الفترات من كل عام في شراء جوال جديد لامتلاكه في عيد الفطر، ولعل أول ما نفكر فيه هي الجوالات التي تدعم نظام التشغيل أندرويد لمزيد من الحرية والتطبيقات الغير محدودة، على عكس نظام التشغيل آيفون الذي يمنح المستخدم حرية وتطبيقات أقل، ولكن هناك جوالات يصل سعرها إلى 2000 ريال أو يزيد، لذا نعرض لكم اليوم ثلاث جوالات كل منهم تدعم تشغيل شريحتين ولا يتجاوز سعرها 500 ريال، مع مقارنة مدهشة للمواصفات التي يأتي بها كل منهم ومزايا كل جوال على حدا.

3 جوالات سعرها لا يتعدى 500 ريال

نتناول اليوم أسعار ومواصفات ثلاثة أجهزة لا يتجاوز سعر الواحد منها 500 ريال سعودي، الجوال الأول هو غالاكسي SAMSUNG GALAXY A10، والجوال الثاني هو هواوي HUAWI Y5 LITE، أما الجوال الثالث فهو باناسونيك Panasoic P100.

جوال SAMSUNG GALAXY A10

الجوال الأول سامسونج غالاكسي A10 والذي يتم طرحه بسعر 445 ريال، يتميز الجوال بشاشة حجمها 6.2 إنش بدقة 1520 X 720 وهي من النوع IPS LCD، الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 8 MP والكاميرا الأمامية بدقة 5 MP، الهاتف يتميز بذاكرة عشوائية 2 GB وسعة البطارية 3400 mAh أما السعة التخزينية فتصل إلى 32 GB، يدعم شريحتين اتصال وكارت ميموري Micro SD حتى 512 GB.

جوال HUAWI Y5 LITE

الجوال الثاني في تقريرنا اليوم هو هاتف هواوي HUAWI Y5 LITE والذي يتم طرحه بسعر 339 ريال، يتميز الجوال بشاشة حجمها 5.54 إنش بدقة 1440 X 720، مع كاميرا خلفية بدقة 8 MP وكاميرا أمامية بدقة 5 MP وذاكرة عشوائية 1 GB، سعة البطارية هي 3020 mAh والسعة التخزينية الداخلية تصل إلى 16 GB، يدعم الجهاز تركيب شريحتين اتصال وكارت ذاكرة Micro SD حتى 256 GB.

جوال Panasoic P100

الجهاز الثالث والأرخص من بين مجموعة الهواتف الموجودة في تقريرنا هو Panasoic P100 الذي يتم طرحه بسعر 289 ريال، يتميز هذا الهاتف بشاشة حجمها 5.00 إنش بدقة 1280 X 720، مع كاميرا خلفية دقتها 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، وذاكرة عشوائية 2 جيجا رام مع سعة تخزين داخلية تبلغ 16 GB، يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال وكارت Micro SD خارجي والبطارية سعتها 2200 mAh.

وأثناء المقارنة بين الجوالات الثلاثة لاختيار الجوال الأفضل من حيث الأداء، نجد أن جوال سامسونج غالاكسي SAMSUNG GALAXY A10 يأتي في الصدارة، ويليه جوال هواوي HUAWI Y5 LITE ثم هاتف باناسونيك Panasoic P100، وبلغة الأرقام نجد أن جالاكسي يتفوق بالكاميرا لأنه يمنحك خيار التقريب والتباعد، كما أنه الفائز في التحكم في الكاميرا والإضاءة، لذا سيكون هو الخيار الأفضل لك على الرغم من أن سعره يتجاوز سعر الجوالين الآخرين.