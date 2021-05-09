موقع شحن جواهر لعبة فري فاير التابعة لشركة غارينا هو أكثر ما يبحث عنه محبين لعبة Free Fire في كل أنحاء العالم بصفة عامة والمملكة المغربية بصفة خاصة، وحيث يوجد عدد كبير من الموقع المنتشرة المزيفة أو أشخاص غير موثوق فيهم يدعون بأنهم يقدموا خدمة شحن الجواهر بمقابل مادي قليل جدا فلابد أن نعرف أن هذه المواقع تقوم بالنصب على اللاعبين، لذلك نجد موقع لعبة فري فاير يعرض لنا مجموعة من قنوات شحن جواهر فري فاير موثوق فيها من موقع Garena نفسه ومن ضمن خدمة القنوات شركة اورنج المغربية التي تقدم خدمة شحن جواهر فري فاير من خلال موقعها الرسمي بالمغرب، لذلك سوف نشرح لكم طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي عبر موقع اورنج المغرب.

شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID من خلال Shop2game وموقع Orange

يستطيع أي لاعب في المغرب شراء وشحن جواهر فري فاير من خلال موقع شركة Orange بسهولة وأمان تام حيث يعتبر موقع اورنج موثق من قبل شركة غارينا لشحن جواهر فري فاير، كما يقدم موقع اورانج ضعف شحن جواهر Free Fire بمعني أنك تشتري 50 جوهرة وتحصل على 50 من جواهر فري فاير مجانا كباقة إضافية من الموقع عند كل شحن مع اختلاف عدد الجواهر وسعر الجواهر، ولكي يتم شحن جواهر فري فاير لا بد من شراء الجواهر من موقع Orange وشحن جواهر فري فاير عن طريق موقع Shop2game.

شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع Orange Free Fire

لكي تضمن شحن جواهر Orange Garena Free Fire على حسابك بنجاح من موقع اورانج قم بإتباع الخطوات التالية:

أولا يجب أن يكون لديك رصيد بحسابك أو خطك، وإذا كنت تمتلك بطاقة شحن رصيد يمكن شحن الرصيد عن طريق الاتصال برقم (555) ثم اختيار (تعبئة) شحن الرصيد ثم يتم كتابة رقم الكارت وبعده 9* ليتم تعبئة رصيد خطك باورنج بنجاح. يتم الدخول على موقع Shop2game واختيار البلد المغرب واختيار صورة لعبة Free Fire. نقوم بتسجيل الدخول عبر إدخال رقم ID Free Fire معرف اللعبة الخاص بك والضغط على أيقونة (أنا لست برنامج روبوت). نقوم باختيار طريقة الدفع وهي ( اورانج المغرب ). نقوم باختيار عدد الجواهر المطلوب شحنها وسوف تحصل على أكثر من ضعفها مجانا. نقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك. سوف يرسل لك الموقع رسالة Sms على هاتفك تحتوي على رقم كود، نقوم بكتابة هذا الكود ومعاودة إرساله مرة أخرى على نفس الرسالة. بعد إرسال الرسالة قم بالرجوع مرة أخرى لموقع Shop2game وسوف تجد جملة ( عملية ناجحة ). أخيرا قم بالدخول على لعبة Free Fire وسوف تجد أن الموقع قام بشحن جواهر فري فاير لحسابك بنجاح وبسرعة لن تستغرق سواء دقيقة واحدة.

فيديو طريق شحن جواهر فري فاير من خلال Orange