نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل الكورية بطريقة رسمية pubg mobile للاندرويد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds وهي منتشرة ايضا والمعروفة بإسم pubg mobile ببجي موبايل انتشرت هذه اللعبة بكثر في عام 2020 و عام 2021 وهي تحتوي علي أشياء يقومون اللاعبين بشحنها أو وشرائها مثل (الملابس ، الأسلحة ، الاسكنات) ولكن اهم واكثرهم طلب هو كيفية شحن شدات ببجي وأيضا هناك شراء أشياء أخرى جميلة تجعلك تتعمق و تستمتع باللعبة أكثر وهناك عدة طرق للشراء ولكن يوجد عملة للعبة تسمي بال UC أو الشدات وهي العملة المستخدمة داخل اللعبة لعبة ببجي بمعنى أن ذلك العملة التي يطلق عليها شدات ببجي هي التي يستخدمها اللاعبون داخل اللعبة لشراء ما يحتاجون إليه في اللعبة وبالتالي يلجأون إلى عدة طرق لشراء هذه الـ شدات أو يسمونها شحن شدات ببجي بطرق متنوعه منها الرسمي وغير الرسمي ونحن سوف نتطرق إلى الطرق الرسمية فقط داخل مقالنا هذا لضمان حقوق جميع العباء.

شحن شدات ببجي بطريقة رسمية

يتساءل جميع محبي اللعبة عن كيفية الشحن والشراء للعبة وما هي الطرق الرسمية والسليمة لضمان حقوقهم وهناك طريقة باستخدام الـ ID للعبة في 2021 وهي طريقة رسمية ومضمونه 100% والطريقة تنجح مع مختلف الإصدارات منها ببجي الكورية للاندرويد و ببجي موبايل لايت وكذلك للكمبيوترات وأجهزة الايفون الحديثة وسوف تتمكن من الشحن بهذه الطرق الرسمية من حصولك على كل ما تحب امتلاكه داخل اللعبة وشرائه من المتجر سواء كانت أزياء مثل ( القبعات ، الحقائب ، النظرات ، أقنعة ، وغيرها الكثير اربجية من الازياء الرائعه…..) وكذلك الأسلحة الموجودة مثل ( مسدس ، قناصة ، مدفع ، رشاش ، ارباجية ، دبابة وغيرها من الاسلحة…..) وهناك المركبات مثل الدراجات النارية والسيارات والعديد والعديد من الاشياء الممتعه جدا التي يمكنك امتلاكها من خلال الشحن بطرق رسمية داخل ببجي.

هناك طريقة شحن ببجي بالشدات أو باستخدام UC وهي حرفين اختصار كلمة انجليزية وهي Unknown Cash والتي تعطي معنى الكاش المجهول ومن خلال هذه الطرق يمكن لجميع محبي لعبة ببجي موبايل للاندرويد استخدامها سواء كانو محترفين او مبتدئين والاستمتاع ببجي الرائعة والخرافي.

هناك الكثير والكثير من الطرق التي تدعو إلى شحن شدات pubg mobile ولكن معظمها بشكل غير رسمي مما يؤدي إلي معلومات غير صحيحة ولا يحصل لاعب pubg علي شدات فعلية ولكن نحن نحاول الحفاظ علي إيصالك إلي الرق الرسمية لضمان حقوقك واستمتاعك فعليا بلعبة pubg دون خسائر لذلك سنقدم لك بعض الطرق الرمسية والمدفوعه لتتمكن من الشحن في اللعبة ببجي شدات وهي كالتالي:

يمكنك الحصول على شدات ببجي بواسطة شرائك بطاقات جوجل بلاي.

شحن شدات ببجي بواسطة خدمة فوري.

ايضا من خلال مصاري يمكنك شحن شدات ببجي بطريقة رسمية.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي وهو الموقع الخاص باللعبة ببجي وتكون هذه الطريقة مكلفة بعض الشيء وتسمي شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile باستخدام الايدي ID الخاص بك كلاعب.

اسعار شحن شدات ببجي موبايل 2021 بالريال السعودي

سنعرض لك اسعار شحن شدات ببجي في المملكة العربية السعودية وما هو سعرها مقابل الريال السعودي وبالطبع ذلك من خلال موقع شحن شدات ببجي الرسمي كالتالي:

كمية الشدات التي يجب أن تحصل عليها مقابل 3.69 ريال سعودي هي 6+60 كمية الشدات التي يجب أن تحصل عليها مقابل 17.99 ريال سعودي هي 55+300 كمية الشدات التي يجب أن تحصل عليها مقابل 36.99 ريال سعودي هي 120+600 كية الشدات التي يجب أن تحصل عليها مقابل 89.99 ريال سعودي هي 480+1500 شده كمية الشدات التي يجب أن تحصل عليها مقابل 184.99 ريال سعودي هي 1210+3000 شده كمية الشدات التي يجب أن تحصل عليها مقابل 369.99 ريال سعودي هي 3000+6000 شده

وهنا نكون قد انتهينا من مقالنا الخاص بـ طرق شحن شدات ببجي موبايل الكورية بطريقة رسمية pubg mobile للاندرويد 2021 بعدة طرق رسمية ضمن لمحي اللعبة حقوهم والاستمتاع بمشترياتهم داخل اللعبة وامتلاكهم شدات ببجي كثير لشراء كافة المقتنيات المحببة لديهم داخل اللعبة.