نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي كيدز 2021 أجمل كارتون العيد مع mickey kids “بتفرج علي ميكي” في المقال التالي
نتابع معكم تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021 علي قمر نايل سات الصناعي لمشاهدة أجمل افلام الرسوم المتحركة التي يعشقها الاطفال، وتعتبر قناة ميكي للأطفال أحد أهم وأفضل ترددات قنوات الاطفال في مصر والوطن العربي، وهذا لما تقدمه من مختارات افلام الكارتون المدبلجة إلي اللهجة المصرية او اللغة العربية الفصحي.
تردد قناة ميكي كيدز
تعتبر قناة ميكي أحد القنوات الرئيسية لدي البيت العربي، وهذا لما تقدمه من محتوي ترفيهي يحبه الاطفال والشباب من كافة المراحل العمرية، ويترقب الاطفال مشاهدة كارتون عيد الفطر علي قناة ميكي وعلي العديد من قنوات الاطفال المجانية الأخرى.
قناة ميكي للأطفال
والجدير بالذكر أن قناة ميكي تعمل علي مدار 24 ساعة دون توقف او تشويش، وتقوم بعرض كافة محتوياتها من خلال القمر الصناعي نايل سات، الذي يسهل استقباله في اغلب الدول العربية وشمال افريقيا، كما أن قناة ميكي للأطفال قناة مجانية بالكامل ولا تحتاج إلي اي اشتراكات او رسوم، حيث أنها قناة مجانية غير مشفرة.
تردد قناة ميكي الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11526 افقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|7/8
mickey kids
منذ أن بدأت قناة mickey kids في بث محتوياتها علي قمر نايل سات مع بدايات 2012، حظيت علي شعبية كبيرة، وقامت بالحصول علي قاعدة جماهيرية كبيرة من الاطفال ومن المراهقين المحبين لأفلام ديزني المدبلجة، فلقد طالما عرفت قناة ميكي كيدز بعرضها للعديد من الافلام المختارة المدبلجة.
ومن الافلام التي تقوم القناة بعرضها:
- frozen I
- frozen II
- lion king
- علاء الدين
- سندريلا
- رابونزل
- الجميلة والوحش
- باظ يطير
- نيمو
- مولان
- اريل
وغيرهم الكثير من افلاك الرسوم المتحركة التي تمت دبلجتها إلي اللغة العربية، تابعونا لمعرفة المزيد من ترددات قنوات الاطفال وأيضا ترددات قنوات الكارتون لمشاهدة أجمل المحتويات في عيد الفطر المبارك.
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