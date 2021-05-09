نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف Xiaome Mi 11 المواصفات والسعر في المقال التالي

أطلقت شركة شاومي مؤخرا أحدث هواتف عائلة Mi 11 في الأسواق المصرية وهما Mi 11 lite و Mi 11 ، يأتي هاتف Xiaome Mi 11 ليكون بمثابة التطوير عن سابقه Mi 10 سواءاً في المواصفات الداخلية أو الشكل والتصميم الخارجي ، حيث يأتي الهاتف بأحدث إصدارات شركة كوالكوم من المعالجات وهو Snapdragon 888 مع تطوير في الشاشة فتأتي بدقة QHD+ مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز. مواصفات هاتف Xiaome Mi 11 : ‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي MIUI 12.5.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC مع وجود مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

يزن الهاتف 194 جراماً .‌

يتوفر الهاتف بخامات من الزجاج كما تتوفر نسخة أخرى من الجلد.‌

يدعم الهاتف شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

شاشة الهاتف 6.81 إنش من نوع Amoled بجودة QHD+ ودقة 1440×3200 بكثافة 515 بكسل لكل إنش ، تتوفر الشاشة بسطوع يصل إلى 1500 شمعة مع تردد يصل إلي 120 هيرتز.‌

تحتل الشاشة نسبة 91.4% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة ويعطي تجربة مميزة خاصةً في الألعاب ، تدعم الشاشة HDR10+ و ألوان 10Bit color.‌

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass victus.‌

كاميرا السيلفي تأتي بفتحة عدسة F/2.3 مع دقة 20 ميجا بكسل.‌

يحتوي الهاتف علي ثلاث كاميرات خلفية : الأولي والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع مستشعر من نوع Samsung ISOCELL HMX وفتحة عدسة F/1.9 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 13 ميجا بكسل مع وجود مستشعر من نوع OmniVision CMOS OV13B10 ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو فتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 5 ميجا بكسل بمستشعر من نوع Samsung S5K5E9.‌

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30/24 إطار لكل ثانية ، 4K بمعدل 30/60 إطار لكل ثانية ، كما يمكن التصوير بجودة FHD بمعدل التقاط 30 و 60 إطار لكل ثانية.‌

يمكن تصوير الفيديوهات Slow Motion بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 120 إطار لكل ثانية.‌

بطارية الهاتف 4600 مللي أمبير من نوع lithium polymer مع دعم الشحن السريع Quick Charge 4+ بقدرة 55 وات ، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

يحتوي الهاتف علي ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.‌

ذاكرة الهاتف من نوع UFS 3.1 والذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5.‌

بصمة الهاتف توجد أسفل الشاشة مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.‌‌

سماعات الهاتف ستيريو Harman kardon.‌

يتوفر إصدار الزجاج من الهاتف بالألوان الأسود والأبيض والأزرق ، أما إصدار الجلد فيأتي باللونين الذهبي والبنفسجي. سعر الهاتف : 893$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ( 13999 جنية مصري ). الوسوم عمر شويل - جدة مراجعة هاتف Xiaome Mi 11 المواصفات والسعر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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