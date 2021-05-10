لعبة فورت نايت أحدث إصدار 2021

فورت نايت ، واحدة من أهم ألعاب الإثارة والقوة المنتشرة وبقوي خاصتا بين الشباب في الوطن العربي، حيث كان أول ظهور للعبة فورت نايت باتل رويال في عام 2017 ميلاديا، يتساءل الكثير من الأشخاص كيف احمل فورت نايت الإصدار الأخير التي أطلقته الشركة المنتجة للعبة؟ يمكنك تحميل فورت نايت للايفون وأجهزة الأندرويد وأيضا أجهزة الكمبيوتر بكل سهولة، وأيضا تدعم نظام تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 ومايكروسوفت ويندوز و mac os2 ونينتندو سويتش، وهذه هي من أفضل مميزات لعبة فورت نايت أنها تدعم جميع الأجهزة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أخر تحديثات اللعبة لعام 2021 التي يبحث عنها الكثير من اللاعبين محبي هذه اللعبة الإلكترونية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

فورت نايت أحدث إصدار 2021

قامت شركة ( epic games ) بإنتاج فورت نايت التي حققت نجاح باهر في وقت قصير حيث تم تحميل fortnite ملايين المرات من قبل اللاعبين من دول مختلفة حول العالم، لذلك يجب على اللاعبين تثبيت مشغل epic games قبل القيام بتحميل فورت نايت الاصليه لكي يتمكنوا من تثبيت اللعبة ثم البدء في اللعب والاستمتاع، تنافس لعبة fortnite بقوة لعبة ببجي الشهيرة، تختلف لعبة ببجي عن fortnite فقط في البناء ولكن وجه الشبه بينهما في الأسلحة والملابس والرقصات .

أوضاع فورت نايت الإصدار الأخير 2021

يوجد في فورت نايت الكثير من الأسلحة النارية والقناصات التي تساعد اللاعب في القضاء على العدو وتحقيق الفوز، كما يمكن اللاعب بناء حصون استراتيجية في حالة هجوم الأعداء عليه أو في حالة الدفاع عن النفس، بعد القيام بتنزيل ايبك قيمز فورت نايت 2021 سوف تجد بداخلها ثلاثة أوضاع مختلفة وهي :

وضع ( باتل رويال ) : من أكثر الأوضاع المفضلة لدي الكثير من اللاعبين، وهو عبارة عن قيام اللاعب باللعب ضد للاعبين أخرين ( pvp )، كما يوجد في هذه الوضع ثلاثة أوضاع أخري وهي : وضع الفردي : يقوم كل لاعب بالاعتماد على نفسة في مواجهة للاعبين آخرين يصل عددهم إلى 99 لاعب . وضع الزوجي : يمكن أن يقوم اللاعب بالتعاون مع صديق آخر في العاب فورت نايت ويقوم الاثنان باللعب ضد 49 فريقا ثنائيا آخر . وضع الفريق : يمكن للاعب تكوين مجموعة من أربعة أصدقاء واللعب ضد الفرق ال 25 الأخري .

الوضع الإبداعي : هذا الوضع هو عبارة عن جزيرة خاصة بك يوجد بها الكثير من مواد البناء المختلفة التي تمكن اللاعب من بناء الكثير من الأشياء المختلفة .

وضع إنقاذ العالم : هذا الوضع هو متاح فقط للاعبين أصحاب الاشتراكات المدفوعة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم لعبة فورت نايت الإصدار الأخير 2021 وأهم الأوضاع المتواجدة في اللعبة .