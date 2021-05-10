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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد طيور بيبي للأطفال 2021 على النايل سات والعربسات في عيد الفطر Toyor Baby Channel في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد طيور بيبي للأطفال 2021 يبحث عنه جميع الآباء والأمهات في الوطن العربي لأطفالهم دون الخمسة سنوات، حتى يتمكنوا من تشغيل القناة في أي وقت وإمتاع أطفالهم باجمل الأغاني والأناشيد المميزة التعليمية الترفيهية، والتي تتسم بالتصميمات الجميلة للأغاني والإضاءة والألوان الجذابة لانتباه الطفل الصغير، فمع انتشار جائجة كورونا أصبح من الصعب على الآباء والأمهات أخذ أطفالهم للمتنزهات بالخارج، ولهذا يبقى التلفاز هو أفضل بديل، لذا كان على الوالدين البحث عن قناة محببة للأطفال لتنزيلها وتثبيتها على جهاز الاستقبال وتشغيلها على الدوام، فيما يلي نستعرض طريقة تثبيت تردد طيور بيبي للأطفال 2021 على النايل سات والعربسات في عيد الفطر 1442.
قناة طيور بيبي للأطفال
قناة طيور بيبي قناة فضائية تم توجيهها للطفل العربي الصغير لتقديم لهم أفضل المحتويات الترفيهية الرائعة من الأغاني والأناشيد التي تجعلهم يتعلمون كل جديد، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال على توسيع مداركهم بشكل كبير، وتنمية مهاراتهم.
كما أن مقر قناة طيور بيبي الرئيسي في مدينة عمان في الأردن الهاشمية، ويتم إرسالها من دولة البحرين، وتم تأسيس القناة في عام 2008 ويتم بث المحتويات الخاصة بالقناة على مدار الساعة 24/24.
تردد قناة طيور بيبي للأطفال 2021
استقبال قناة طيور بيبي للأطفال على جهاو الاستقبال لديك أمر سهل المنال، فقط كل ما عليك حتى تتمكن من تثبيت وتنزيل قناة طيور بيبي للأطفال على الرسيفر الخاص بك، هو اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الإعدادات بالريسيفر عبر الريموت كنترول.
- إذا تم طلب منك الحصول على الرقم السري المكون من أربعة أرقام، يمكنك تجربة الرقم السري 0000.
- بعدها قم بإدخال بيانات تنزيل تردد طيور بيبي للأطفال التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد الشبكي للقناة هو 11310
- معدل ترميز القناة هو 27500
- قطبية الإشارة أفقي H.
- معامل تصويب الخطأ 5/6
- كما يمكنك ضبط بيانات تردد Toyor Baby Channel عبر القمر الصناعي العربسات بإدخال البيانات التالية:
- القمر الصناعي عرب سات.
- التردد الشبكي للقناة هو 11315
- معدل ترميز القناة هو 27500
- قطبية الإشارة عمودي V
- معامل تصويب الخطأ 3/4
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد طيور بيبي للأطفال 2021 على النايل سات والعربسات في عيد الفطر Toyor Baby Channel على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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