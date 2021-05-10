نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة تحويل العملة على واتساب بين الأفراد قريباً في بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار ما تقوم به شركة واتساب من طرح ميزات عديدة سيفعلها بعد تطبيق الموافقة على شروط الخصوصية، وبعد حظر البنك المركزي لتحويل العمل على تطبيق واتساب لها العام الماضي، فقد أعلن واتساب يتيح ميزة المدفوعات الرقمية في البرازيل بعد دولة الهند وأعاد تطبيق WhatsApp إطلاق ميزة المدفوعات الرقمية في البرازيل بعد عام تقريبًا من إطلاقها للمرة الأولى في البلاد، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في مقطع فيديو: أعاد WhatsApp إطلاق خدمات تحويل الأموال بين الأفراد في البرازيل، بعد أن حظرها البنك المركزي قبل عام تقريبًا وفي محاولة من الشركة لإثبات نجاح التجربة في الدول التي وافق البنك المركزي بها على التحويل تمهيداً لتطبيقها في عدة دول أخرى.

البلد الثانية بعد الهند لتجربة واتساب:

وبعد أن بدات التجربة في العام الماضي في الهند وعملت إدارة شركة واتساب على تطبيقها في دول أخرى، وكانت البرازيل بمثابة المنصة الثانية لإطلاق مدفوعات واتساب بعد طرحها في الهند بعد بضعة أشهر، لكن مصرفها المركزي أجبر الخدمة على تعليق الميزة في شهر يونيو من عام 2020 بعد أيام قليلة من إطلاقها هناك، ومهد البنك المركزي البرازيلي في شهر مارس الطريق أمام الخدمة للسماح بإرسال الأموال باستخدام شبكتي فيزا وماستركارد، وذلك بعد أن درس الأمر، وكانت قد أُثيرت مخاوف متعلقة بالمنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات حيث قال حينها: مدفوعات واتساب قد تلحق الضرر بنظام المدفوعات الحالي في البرازيل.

الاستسلام للضغوط التنفيذية والحصول على التراخيص من البنك المركزي:

من الجدير بالذكر أن الواتساب قد عرض عليه هذه العملية منذ فترة وقامت في البداية بعدة محاولات كنوع من تجنب التحول إلى شركة خدمات مالية في البرازيل، وسعت إلى الحصول على التراخيص من خلال الاعتماد على التراخيص البنكية الحالية لفيزا وماستركارد، لكنها استسلمت للضغوط التنظيمية، وعلى ذلك أنشأت فيسبوك وحدة جديدة تسمى Facebook Pagamentos do Brasil، التي تخضع الآن للتنظيم من البنك المركزي وبعد أخد موافقات البنك المركزي للتطبيق أصبح للتجربة الريادة في عالم المراسلة لتحويل العملة بين الأفراد.

ميزة المدفوعات الرقمية من واتساب:

وبعد موافقة البنك المركزي على تحويل العملة بين الأفراد أصبحت منصة واتساب تمتاز عن غيرها من تطبيقات المراسلة، ويمكن لمستخدمي واتساب البالغ عددهم 120 مليونًا في البرازيل إرسال ما يصل إلى 5000 ريال برازيلي (918 دولارًا) شهريًا لبعضهم بعضًا مجانًا، ولكن المعاملة الواحدة لها حد 1000 ريال برازيلي (184 دولارًا)، ولا يمكن للمستخدمين معالجة أكثر من 20 عملية تحويل في اليوم.