نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأهلي VS الزمالك” على تردد قناة أون تايم سبورت // تغطية حية لماتش القمة 122 ومعلقين للمباراة في المقال التالي

يبحث محبي الأهلي والزمالك الليلة عن تردد قناة أون تايم سبورت، لمتابعة مباراة القمة رقم 122 للفريقين في مسابقة الدوري الممتاز المصري، والتي يسعى كلا القطبين للفوز بها لتعزيز مكانته في ترتيب جدول المسابقة وفض النزاع على صدارة الترتيب، وتحرص قنوات أون في مثل هذه المباريات الكبرى في تقديم تغطية متميزة تلبي رغبات المشاهدين في داخل وخارج مصر، لذا فقد قررت أن تنقل المباراة بصوت مذيعين مذيع لكل قناة صوتية لمزيد من المتعة، وأن تجعل المشاهد له حرية الاختيار لمعلقه المفضل، وسوف ينطلق الاستوديو التحليلي للقمة في السابعة مساءً، قبل أنطلاق المباراة بساعتين ونصف لتغطية كل جوانب اللقاء داخل الملعب وخارج الملعب. تردد قناة أون تايم سبورت القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10853 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 موعد مباريات اليوم على قنوات أون والمعلقين مباراة الأهلي والزمالك : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة المعلق “مدحت شلبي، أيمن الكاشف. مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي : 21.30 بتوقيت القاهرة، المعلق حاتم بطيشة. مباراة الجونة و أسوان : 21.30 بتوقيت القاهرة، المعلق محمد الكواليني. مباراة سموحه ووادي دجلة : 21.30 بتوقيت القاهرة، لن تنقل المباراة مباشراً سوف تسجل وتذاع في وقت أخر. ترتيب جدول الدوري المصري قبل مباريات الليلة # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 20 13 5 2 14 13:35 22 44 2 الأهلي 18 12 4 2 16 13:34 21 40 3 بيراميدز 21 8 10 3 13 23:31 8 34 4 المصري البورسعيدي 21 8 9 4 13 17:26 9 33 5 سيراميكا كليوباترا 21 7 9 5 13 24:28 4 30 6 الاتحاد السكندري 21 8 6 7 13 26:25 -1 30 7 غزل المحلة 21 7 9 5 13 21:19 -2 30 8 سموحة 20 5 13 2 14 22:29 7 28 9 إنبي 21 7 7 7 13 22:22 0 28 10 مصر المقاصة 20 7 6 7 14 25:19 -6 27 11 طلائع الجيش 21 7 5 9 13 23:29 6 26 12 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 13 المقاولون العرب 21 5 6 10 13 29:22 -7 21 14 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 20 3 7 10 14 26:16 -10 16 18 الانتاج الحربي 21 2 7 12 13 38:15 -23 13 تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 يدخل الفريقين اللقاء الليلة بهدف مشترك وهو الفوز باللقاء والحصول على الثلاث نقاط الأهلي والزمالك فازا في اللقاء الأخير في الدوري على الاتحاد وسموحه والمباراة الليلة تقام على ملعب القاهرة الدولي ويديرها الحكم الدولي المصري أمين عمر بعد أن حست اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أمرها وقررت عدم أستدعاء حكام أجانب بعد أن طلب الأهلي أستقدام حكام أجانب واستعداده لتحمل كافة التكاليف ولكن طلبه قوبل بالرفض من اللجنة. الوسوم عمر شويل - جدة "الأهلي VS الزمالك" على تردد قناة أون تايم سبورت // تغطية حية لماتش القمة 122 ومعلقين للمباراة error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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