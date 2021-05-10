نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد toyor al janah عبر النايل وعرب سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر يوميًا قناة طيور الجنة toyor al janah محركات البحث بجوجل من المتابعين وجميع الأسر العربية لمعرفة تردد القناة لمتابعة الأناشيد والأغاني الخاصة بالأطفال في جميع المراحل العمرية والتي تساعدهم علي تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية والتفاعل مع البيئة المحطية وتكوين الشخصية لدي الأطفال، وخلال موقع ثقفني الإخباري، نستعرض معكم تردد قناة طيور الجنة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، في إطار الخدمة الإخبارية التي يقدمها المحررين بالموقع للسادة المتابعين والمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي.

قناة طيور الجنة الفضائية

هي قناة عربية متخصصة في تقديم برامج الأطفال والأغاني والأناشيد، إنطلق البث التجريبي لها عام 2008 علي القمر الصناعي عرب سات ونجحت خلال فترة بسيطة في الوصول لكل بيت في العالم العربي وهي أول قناة متخصصة للأطفال في جميع المراحل العمرية وتلقي متابعة من الملايين بالأسر العربية اللذين يبحثون دائمًا علي تردد قناة طيور الجنة لتنزيل التردد علي أجهزة الريسفيرات المنزلية لمتابعة البرامج والأغاني التي تقدم للأطفال وتساعد علي تنمية الموهبة لدي الأطفال والقدرات الخاصة والكلام والحديث مع الأخرين من خلال التفاعل المستمر مع المحتوي الإعلامي الذي تقدمه القناة علي مدار الـ 24 ساعة يوميًا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

وخلال السطور التالي بموقعكم الموقر ثقفني الإخباري، نستعرض معكم تردد قناة طيور الجنة الجديد علي القمر الصناعي عرب سات وعذلك علي التردد التالي 11310 عمودي، لمتابعة البرامج والأغاني الخاصة بالأطفال التي تقدم يوميًا، وحيث عملت القناة تطوير المحتوي الذي تقدمه عبر القناة بتقديم مجموعة من البرامج الإسلامية التي تعلم الأطفال الصلاة والوضوء والحديث ومتابعة الدروس وإحترام الكبير والصغير والعديد من السلوكيات التي تساهم في عملية التربية للنشء في المراحل السنية الصغيرة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2021

التردد: 11310

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3\4

استقطاب: أفقي

تردد قناة طيور الجنة على عربسات 2021

التردد: 11315

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3\4

استقطاب: عمودي

ونتابع معكم تردد القنوات الفضائية الجديدة وأحدث الترددات من خلال موقعكم ثقفني الإخباري بشكل يومي في إطار الخدمة التي نقدمها للسادة المتابعين والمشاهدين يوميًا.