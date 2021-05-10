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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستقبل تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2021 اقوى إشارة بث واعلي جودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة إستقبل تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2021 اقوى إشارة بث واعلي جودة يمكنك تنزيلها على شاشة التلفزيون الخاص بك لمتابعة أهم وأفضل المباريات المحلية والدولية ومن المعروف أن قنوات اون تايم سبورت هي صاحبة الحق الوحيد في نقل مباريات الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم والذي يلقي متابعة قوية من قبل الملايين في مصر وشمال أفريفيا وكذلك الدول العربية في آسيا، لذا نوضح لكم عبر التقرير التالي الترددات الجديدة لسلسة قنوات On Time Sports لمتابعة جميع مباريات الدوري والكأس وأفريقيا.
إستقبل تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2021 اقوى إشارة بث واعلي جودة
لكي تتمكن من إستقبال احدث تردد لقنوات on time Sports عليك بتنفيذ الخطوات البسيطة التالية (تسجيل التردد الجديد، وتثبيت معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب) لكل قناة من قنوات اون تايم الثلاثة كالتالي:
تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت: يتم تسجيل بيانات إشارة القناة الجديدة كالتالي (الاستقطاب: أفقي، التردد: 10853، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6).
التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت
يمكنكم إستقبال تردد قناة On Time Sports على القمر نايل سات من خلال تسجيل التردد الجديد كالآتي
- التردد: 11449
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: نايل سات.
أحدث ترددات قنوات On Time Sports
تعد احدث قنوات اون تايم سبورت الرياضية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات on Time Sports 3 يمكنكم ضبطها كالتالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|الاستقطاب
|أفقي
|معدلات الترميز
|27500
|التردد
|12303
|معامل التصحيح
|5/6
نجوم أون تايم سبورت الرياضية
أهم نجوم قنوات اون تايم سبورت الرياضية من المحللين الرياضيين احمد شوبير، مدحت شلبي، ابراهيم فايق، ايمن يونس، فارق جعفر فيما تعد أبرز البرامج الرياضية استاد اون، الدرجة الثالثة، ملعب اون، مساء أون لذا عليك الان استقبال تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2021 اقوى إشارة بث واعلي جودة.
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