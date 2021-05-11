نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب هاتف Vivo y52s t1 في المقال التالي

منذ أيام أعلنت شركة Vivo عن أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة وهو Vivo Y52s t1 ، يأتي الهاتف ليحقق معادلة المواصفات الممتازة مقابل سعر رخيص ، فالهاتف يحتوي على معالج جديد من شركة كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وهو Snapdragon 480 مع شاشة IPS بتردد يصل إلى 90 هرتز . مواصفات هاتف Vivo Y52s t1 : ‌يزن الهاتف 185 جراماً. ‌

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Vivo المميزة OriginOS 1.0.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.

شاشة الهاتف 6.58 إنش من نوع IPS LCD بدقة 2408 × 1080 بكسل بكثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش ، وتدعم HDR 10 مع سطوع يصل إلى 460 شمعة.‌

تحتل الشاشة نسبة 84.2% من جسم الهاتف ، مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة ، يصل تردد الشاشة إلي 90 هيرتز.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 480 5G ، النواتين الأقوي من نوع Kyro460 بتردد 2 جيجا هيرتز ، دقة تصنيع المعالج 8 نانو متر مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 619.‌

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/1.8 مع دقة 8 ميجا بكسل مع دعم HDR ، ويمكن خلالها تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

يحتوي الهاتف علي كاميرا خلفية ثنائية : الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 مع دعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالعمق والتصوير البورترية وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرات HDR وتصوير Panorama مع وجود فلاش LED ، ويمكن تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية.‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع Lithium polymer مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C 2.0 يدعم خاصية OTG.‌

يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بسعتي تخزين 128 جيجا مع رامات 8 جيجا ، أو 256 جيجا مع رامات 8 جيجا ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.1.

بصمة الهاتف موجوده في جانب الهاتف مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.

يتوفر الهاتف بثلاث ألوان الرمادي ، الوردي و أورورا ( Aurora ). عيوب الهاتف : ‌لا يدعم الهاتف خاصية NFC

عدم إمكانية إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

لا يدعم الهاتف Radio FM.

عدم وجود سماعات ستيريو. سعر الهاتف : 270 يورو أو حوالي 327 دولار ( 5138 جنية مصري ). الوسوم عمر شويل - جدة مميزات وعيوب هاتف Vivo y52s t1 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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