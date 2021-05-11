مميزات جديدة و خفية في تطبيق الواتساب لا يعلم عنها أحد

أصبح تطبيق الواتساب ذو شهرة كبيرة فيما بين جميع شعوب العالم بحيث أصبح محققاً انتشاراً واسعاً في جميع هذه الدول وهذا بسبب سهولة استخدام ولأنه يعتبر من أكثر التطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي استخداماً وكذلك أكثر تحميلاً بحيث يكون بإمكان المستخدمين تبادل الصور وكذلك جميع مقاطع الفيديوهات والمستندات والمحتويات من خلال المحادثة مع الأصدقاء والأقارب، كما إن هذا يضيف الكثير من المميزات والخصائص الجديدة التي تبهر المستخدمين وهذا ما يجعلهم لا يستطيعون الاستغناء عن هذا التطبيق في حياتهم العملية ومن خلال مقالتنا هذه والتي تُعرض لكم من خلال موقعنا ثقفني سنشرح لكم فيها جميع الإضافات والمميزات الجديدة والتي تعتبر خفية لدى الكثير من المستخدمين لهذا التطبيق.

أبرز المميزات في تطبيق الواتساب

وقد قام تطبيق الواتساب موخراً بإضافة عدة مزايا يبحث عنها الكثير من المستخدمين ولعل أن تكون من أبرو هذه المميزات وهي خاصية إخفاء حالة متصل الآن وهذا لعدم الإزعاج بحيث يمكن لأي مستخدم القيام بتفعيلها من خلال فتح التطبيق ومن ثم الضبط من خلال الإعدادات، كما إن التطبيق يحتوي على ميزة جديدة لم تكن موجودة من قبل ألا وهي الرد على المكالمات الصوتية تلقائياً كما إنها تعتبر تقنية جديدة تسهل على مستخدمي هذا التطبيق الكثير كما عمل أيضاً في توسيع قاعدة المكالمات الجماعية.

طريقة منع حساب الواتساب من الاختراق

إذا تعرض حسابك على الواتساب لمحاولة اختراق من قبل فيجب عليك في الحال القيام بتسجيل الخروج من كافة الأجهزة المُسجل عليها هذا الحساب ومن ثم القيام بإغلاق الهاتف وبعد ذلك قُم بتفعيل المصادقة الثنائية وبعد هذا يتم قفل التطبيق من خلال تثبيت تطبيق يُدعي (Applock) من أي متجر خاص بتثبيت التطبيقات على جميع أنواع الهواتف الأندرويد مع العلم أن هذا التطبيق يسمح لك بقفل جميع التطبيقات.

بعض المميزات الخفية في الواتساب

بما إن في تطبيق الواتساب بعض المميزات الخفية والتي لا يعلم عنها الكثير من المستخدمين وإحدى هذه المميزات هي :-