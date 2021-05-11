أسعار البنزين في السعودية شهر مايو شركة ارامكو تخفض الأسعار

أرامكو التطبيقات الجديدة تطبيقات جديدة بشأن أسعار البنزين الجديدة ينتظر المواطنين في المملكة العربية السعودية التطبيقات الجديدة التي تخص أسعار البنزين في المملكة، حيث أن شركة أرامكو هي الشركة المسؤولة عن زيادة أسعار البنزين، كما أنها تقوم بارتفاع الأسعار في كل شهر وتقوم بتحديد الأسعار طبقًا للأسواق العالمية الخاصة بالمواد البترولية، وفي السطور القادمة سوف نذكر لكم التطبيقات الجديدة بشأن أسعار البنزين الجديدة.

أسعار البنزين شركة ارامكو

تعد شركة أرامكو هي الشركة الرئيسية المسؤولة عن التغيرات الحادثة في أسعار البنزين كل شهر طبقًا للعوامل الخاصة بالعرض والطلب في المملكة العربية السعودية، وكذلك طبقًا لأسعار النفط في الأسواق العالمية، تقوم شركة أرامكو أثناء الساعات التالية تحديثات لأسعار البنزين الجديدة في شهر مايو بيوم 10 صباحًا بالساعات الأولى، في كل من، منافذ البيع والتداول للسلع النفطية والبترولية، وكذلك في محطات البنزين في جميع بلدان المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين في السعودية

أصدرت شركة أرامكو التطبيقات الحديثة للبنزين في المملكة المسؤولة عن أسعار البنزين حيث جاءت الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: سعر بنزين 91 لشهر مايو 2.08 ريال، بنزين 95 يبلغ 2.23 ريال، الديزل 0.52 ريال، الكيروسين 0.70 ريال، و0.75 لغاز البترول المسال.