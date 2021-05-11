الكشف عن مواصفات هاتف Galaxy F 52 المرتقب من سامسونج

يترقب عشاق هواتف سامسونغ، إصدار هاتف Galaxy F 52 الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، إذ من المتوقع إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقبيل الموعد المرتقب، كشفت تقارير تقنية جديدة، للمرة الأولى، عن مجموعة صور عالية الدقة أظهرت تصميم الهاتف من الواجهة الأمامية والخلفية إلى جانب الكشف عن مواصفات الهاتف.

وبحسب الصور، يحتوي الهاتف على شاشة من نوع TFT بقياس 6.57 بوصة بدقة FHD +، مدعوما بمعالج Snapdragon 750G وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرا، تشير التقارير إلى أن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية رباعية، بعدسة رئيسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميغابكسل.

وزودت سامسونغ الهاتف ببطارية بسعة 4350 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 25 واط، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة سامسونغ Oneui 3.0، وسيحتوي على مستشعر بصمة مثبت على جانب الهاتف الذي يبلغ سمكه حوالي 8.7 مم، ويزن 199 غراما.

وحتى الآن لم يتضح بعد موعد إطلاق الهاتف أو سعره، أو ما إذا كان سيأتي معه نسخه G4.