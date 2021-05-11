سامسونج تكشف النقاب عن تطوير أول وحدة ذاكرة بمعيار (CXL)

أعلنت شركة سامسونغ الكورية، اليوم الثلاثاء، أنها طورت أول وحدة ذاكرة في الصناعة بمعيار (CXL).

وكشفت الشركة النقاب عن أول وحدة ذاكرة وصول عشوائي DDR5 ذات معدل بيانات مزدوج (DDR5) تدعم واجهة CXL المتقدمة، مؤكدة أن وحدة الذاكرة مصممة لمهام الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي، وأن الغرض منها استخدامها في مراكز البيانات والخوادم السحابية.

وبدأ تطوير معيار CXL في 2019، وهو معيار اتصال مفتوح وفقا لمعايير الصناعة يعتمد علي واجهة PCIe 5.0 الجديدة تماما، التي تتيح الاتصال بنقل بيانات بشكل عالي السرعة بين المعالج والأجهزة المضيفة، مثل المسرعات ومخازن الذاكرة وأجهزة الإدخال / الإخراج الذكية.

كما يقلل بشكل كبير من زمن الوصول ويوسع سعة الذاكرة وعرض النطاق الترددي، على عكس وحدات ذاكرة الوصول العشوائي DDR القياسية التي تحتوي على قنوات ذاكرة محدودة.

ويمكن لوحدات الذاكرة الديناميكية المستندة إلى معيار CXL من Samsung Semiconductor زيادة سعة الذاكرة إلى مستوى تيرابايت مع تقليل زمن الوصول باستخدام تقنية التخزين المؤقت للذاكرة.

يذكر أن ”سامسونغ“ تعمل مع مختلف العلامات التجارية للرقائق ومراكز البيانات والخوادم لتطوير معيار CXL، وستعمل كل من شركتي AMD و Intel على جعل منتجاتها متوافقة مع وحدات الذاكرة DDR5 الجديدة القائمة على معيار CXL Interconnect من سامسونغ.

وطورت الشركة الكورية الجنوبية أيضا، تقنيات برمجية متنوعة مثل إدارة الأخطاء وتحويل الواجهة ورسم خرائط الذاكرة للسماح لوحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات باستخدام وحدات ذاكرة الوصول العشوائي CXL كذاكرة رئيسية، وتم بالفعل التحقق من صحة وحدة الذاكرة الجديدة من سامسونغ في منصات خوادم الجيل التالي من إنتل.

من جانبه، قال تشولمين بارك، نائب رئيس فريق تخطيط منتجات الذاكرة في سامسونغ، إن ”هذه أول وحدة ذاكرة مستندة إلى DRAM في الصناعة يتم تشغيلها بواسطة معيار CXL، الذي سيلعب دورا مهما في خدمة التطبيقات العالية البيانات، وستكون وحدة الذاكرة هذه مثالية لتلبية متطلبات التطبيقات العالية البيانات، بما في ذلك أعباء العمل في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء (HPC) في مراكز البيانات“.