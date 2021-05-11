نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث إصدار PUBG Mobile 1.4 Beta: ملاحظات التصحيح والخريطة الجديدة والمركبات وحجم الملف وتنزيل APK والمزيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر لاعبو PUBG Mobile بفارغ الصبر التحديثات الدورية لأنهم عادةً ما يجلبون العديد من الميزات الجديدة مثل أوضاع اللعبة والأسلحة والمركبات والتحسينات التي تعمل على تحسين التجربة الإجمالية المحسنة، تحديث PUBG Mobile 1.4 الجديد قيد التشغيل وتم إصداره اليوم 11 مايو 2021، نصح المطورون المستخدمين بتنزيل التحديث بمجرد استلامه لأن الإصدارات القديمة لن تدعم المطابقة مع تلك الموجودة في الإصدار الأخير، تزود هذه المقالة المستخدمين بنظرة عامة على آخر تحديث من ببجي موبايل وكذلك كيفية كيفية تحديث أو تنزيل ملف APK .

ملاحظات التصحيح PUBG Mobile 1.4 والأوضاع الجديدة والمركبات والخرائط والمزيد

إن أحدث تحديث للعبة PUBG Mobile 1.4 يجلب أوضاعًا جديدة وخريطة ساحة جديدة ومركبات وتحسينات قتالية، يبدو أن التحديث الأخير مستوحى بشكل كبير من فيلم Godzilla vs Kong حيث يجلب التصحيح إلى الطاولة الوحوش الشرسة – King Kong و Godzilla و Mechagodzilla أيضًا إليك القائمة الكاملة:

ضربات تيتان (موقف تيتان الأخير – 25 مايو – 8 يونيو).

ارانجيل تيتان كريستال يعتبر عنصر خاص قابل للرمي يقضي على الأعداء ويحرقهم

سانهوك تيتان كريستال عبارة بلورة خاصة تعزز قدرات اللاعب، مثل سرعة الجري وارتفاع القفز.

ليفيك تيتان كريستال وهو عنصر يمكن استخدامه للكشف عن الأعداء في المنطقة المجاورة لفترة وجيزة.

يمكن للاعبين الهبوط في لعبة Titan Last Stand النهائية من خلال ركوب طائرة هليكوبتر في الردهة.

خريطة الساحة الجديدة: خريطة ساحة جديدة سيتم إطلاق The Hangar في 1 يونيو، وتشمل الأوضاع المدعومة – Team Deathmatch، وتدريب الحلبة ، وTeam Gun Game.

مركبات جديدة: يتضمن التصحيح أيضًا سيارة جديدة – Coupe RB وهي سيارة رياضية ذات مقعدين ستتوفر في Erangel و Miramar و Sanhok و Livik.

وضع التصوير الجديد: تم تقديم خيار قتال جديد على الكتف أيضًا يمكن تبديله في إعدادات النظام، تم تحسين M249 مع زيادة الارتداد وتجديد البشرة، كما تم إضافة مجلة جديدة ومرفقات مخزون.

ميزات الأصدقاء الجدد: تمت إضافة ميزة اجتماعية جديدة أيضًا حيث سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى لحظات الأصدقاء من المساحة الشخصية ومشاركة الحالة، وتشمل الوظائف الإضافية الأخرى التحسينات الأمنية، الموسم التاسع عشر من royale pass الذي يبدأ في 17 مايو، تحسينات أساسية في الأداء، إلخ.

تحديث التصحيح PUBG Mobile 1.4: كيفية تحديث أو تنزيل ملف APK

يحمل آخر تحديث للتصحيح PUBG Mobile 1.4 ملف بحجم 660 ميغابايت لنظام أندرويد، وحوالي 1.67 جيجابايت لنظام iOS، لتنزيل التصحيح الجديد، افتح متجر Play أو متجر التطبيقات المعني، وابحث عن PUBG Mobile، ثم انقر فوق الزر تحديث، بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تنزيل التحديث باستخدام ملف APK، فإليك كيفية القيام بذلك.

الخطوة 1: قم بتنزيل ملف APK ثم قم بتمكين خيار “التثبيت من مصدر غير معروف” على جهازك.

الخطوة 2: حدد موقع ملف APK على جهازك ثم اضغط على خيار التثبيت.

الخطوة 3: بمجرد اكتمال عملية التثبيت، سيُطلب منك اختيار أي من حزمتي الموارد – حزمة موارد منخفضة المواصفات أو حزمة موارد عالية الدقة الخاص ببجي موبايل.

الخطوة 4: بعد ذلك، انقر فوق خيار “الضيف” بمجرد اكتمال التصحيحات داخل اللعبة، سيظهر مربع حوار، حيث سيُطلب منك إدخال رمز الدعوة، املأ التفاصيل ثم اضغط على زر “موافق” وسف تحصل على تحديث ببجي موبايل.