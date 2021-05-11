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عمر شويل - جدة كيفية الحصول على هاتف جوال بالتقسيط من زين، شركة زين من شركات الاتصالات الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث تمتلك فروع عدة في 8 دول حول العالم، أهمها: الكويت، البحرين، السعودية، العراق، الأردن، جنوب السودان، لبنان، واستطاعت الشركة أن تجذب نسبة كبيرة من العملاء على مستوى العالم، حيث بلغت إيرادات الشركة عام 2016 حوالي 508 مليون دينار كويتي، والذي حقق صافي ربح بعد خصم الضرائب 82 مليون دينار كويتي.

كيفية الحصول على هاتف جوال بالتقسيط من زين

استطاعت شركة زين جذب العديد من العملاء إليها عن طريق خدمات الاتصالات المختلفة التى تقدمها، وها هي الآن تحاول كسب المزيد من العملاء عن طريق المبادرة التي أطلقتها للمواطنين، والتي تساعد في الحصول على هواتف جوالة بالتقسيط، وذلك كما يلي:

تحديد نوع الهاتف والماركة التي يريد شراءه، مع ضرورة تواجده داخل الشركة.

تقديم طلب إلى الشركة للحصول على الهاتف.

بعد موافقة الشركة على الطلب، تقوم الشركة بالتعاقد مع العميل لمعرفة طريقة التقسيط.

في حالة اختيار العميل لنظام الدفع الشهري، تقوم الشركة بحساب المبلغ المتبقي لمدة عام، وتحديد القسط الشهري.

ويذكر أن الشركة قامت بفرض أنظمة خاصة للأفراد الذين يريدون شراء أجهزة غالية الثمن، والتي تتضمن أنظمة سداد طويلة المدى.

الأجهزة المتاحة لدى شركة زين

الأجهزة المتاحة لدى شركة زين، من الشروط الأساسية للحصول على هاتف بالقسط من شركة زين، هو تواجد هذا الهاتف داخل الشركة، لذا نقدم لكم قائمة الهواتف المتواجدة بها: