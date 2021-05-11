نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براءة اختراع جديدة من شاومي مع كاميرا تحت الشاشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجلت شركة شاومي Xiaome براءة اختراع جديدة فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية وإمكانية وجودها تحت الشاشة بالكامل وترك الشاشة كاملة بدون وجود أية ثقوب أو نوتش ، حيث تود شركة شاومي أن تنتقل بتقنية الكاميرا تحت الشاشة خطوة للأمام في براءة الاختراع الخاصة بها والمكتشفة مؤخراً من خلال وضع عدسة علي وحدة تنتقل ما بين التصوير الأمامي والخلفي .

تمت مشاركة براءة اختراع شاومي أونلاين فيما يتعلق بالكاميرا تحت الشاشة ، ومن المتوقع علي نطاق واسع أن تطلق شاومي قريباً العديد من الأجهزة تحتوي علي كاميرا أمامية يمكن إخفاؤها تحت الشاشة ، فمن خلال براءة الإختراع هذه يمكن أن نري أن شركة شاومي لديها نظرة أبعد من ذلك فيما يمكن تحققيه من تكنولوجيا الكاميرات تحت الشاشة .

علي حسب موقع LetsGoDigital تم إكتشاف براءة اختراع أخرى من شاومي متعلقة بهذا الموضوع ، وقد يكون هذا الإختراع تحت التطوير بالفعل ، تحتوي براءة الإختراع علي نفس الرسومات الفنية المعتادة لكن هناك بعض العروض ثلاثية الأبعاد 3D لوحدة قلب الكاميرا موجوده في داخل الجهاز ، يتعلق الأمر كله بإنشاء هاتف ذكي يحتوي علي كاميرا تحت الشاشة يمكن استخدامها ككاميرا أمامية وفي نفس الوقت تمثل جزءًا من الكاميرا الأساسية المواجهة للخلف بفضل جزء داخلي دوار .

عن طريق ذلك لن يستفيد مستخدم هواتف شاومي الذكية من شاشة أمامية كاملة لا يوجد بها أية ثقوب فقط ، بل سيكون قادراً أيضاً علي إستخدام نفس العدسة الخاصة بالكاميرا الأمامية كإضافة لنظام الكاميرات الرئيسية في الخلف.

ينص مضمون براءة الإختراع والتي تم ترجمتها للإنجليزية أن ” وحدة القلب ” مهيأة لتغيير اتجاة العدسة بحيث يمكنها مواجهة الجزء الأمامي والخلفي لجهاز شاومي .

جعل مصممي LetsGoDigital آلية العمل أسهل في التخيل من خلال تحسين رسومات براءة الإختراع ، فتظهر العدسة العلوية المتنقلة باللون البرتقالي .

قد تشغل وحدة القلب نفسها مساحة كبيرة من الجزء الداخلي للهاتف ، ولكن يمكن تحسينها بطريقة ربما تتضمن عدسات متعددة أو حتى نظام الكاميرا الخلفية بالكامل ، والتي ستكون بالتأكيد نقطة بيع فريدة لهاتف ذكي متطلب.