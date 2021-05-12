شاومي تطور كاميرا دوارة أسفل شاشة الهاتف

تعمل شركة شاومي الصينية على تطوير تقنية تصوير جديدة قد تمنحها الأفضلية في المنافسة مع الشركات الأخرى، إذ أظهرت براءة اختراع جديدة تطوير الشركة لكاميرا دوارة أسفل الشاشة.

قدمت شاومي في فبراير 2020 براءة اختراع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي توضح بالتفصيل كيف تخطط الشركة لدمج كاميرا دوارة داخليًا في هاتف من هواتفها.

وفقا لموقع ”جيزموتشاينا“، يتميز هاتف شاومي الحاصل على براءة الاختراع المثيرة، بكاميرا أمامية تحت الشاشة، والتي أتقنت شاومي تطويرها ومن المتوقع أن تطلق أول هاتف مزود بكاميرا تحت الشاشة هذا العام.

ومع ذلك، تشير براءة الاختراع الجديدة إلى تكنولوجيا أحدث، إذ يمكن أن تدور الكاميرا الموضوعة أسفل الشاشة ليتم استخدامها ككاميرا خلفية وأمامية في الوقت ذاته.

ستأتي الكاميرا الأماميّة للهاتف في الجزء الخلفي من الشاشة، إذ يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، ويمكن تدوير كاميرا من الكاميرات الخلفية لتتحول إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي والفيديوهات، وتبقى العدسات الأخرى ثابتة في مكانها.

وعند تنشيط الكاميرا الأمامية، سيتم تدوير الكاميرا داخليا، وبعد ذلك سيتم تعطيل جزء العرض حول وحدة الكاميرا للسماح بدخول إضاءة محيطة كافية.

وفضلا عن ذلك، ذكرت براءة الاختراع أن الهاتف سيشتمل على نظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر قادر على التركيز بسرعة وبدقة حتى في ظروف الإضاءة السيئة.