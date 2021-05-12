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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع فودافون كاش عن طريق البطاقة البنكية (Debit و Credit) ميزة تضاف حديثاً في المقال التالي
تم الإعلان أمس من خلال خدمة عملاء شركة فودافون عن إضافة خدمة جديدة وهى شحن محفظة فودافون كاش عن طريق طريق البطاقة البنكية سواء كانت من شركة فيزا أو ماستركارد، كما أن خدمة عملاء فودافون أكدت أن المحفظة تقبل الشحن من قبل أي بطافة مصرفية سواء كانت من النوع الديبيت المعروف باسم بطاقات الخصم (Debit) أو الكريديت (Credit) وأيضا المدفوعة مسبقا (Prepaid)، وهذا يعنى ببساطة انه إذا كنت تملك أي بطاقة لدى أي بنك مصري يمكنك شحن محفظة فودافون كاش الخاصة بك من خلالها بدون أي مجهود، مع مراعاة بعض شروط الخدمة سنرفقها داخل هذا المقال بالكامل.
شروط إيداع فودافون كاش عن طريق البطاقة البنكية
الشروط الحالية لاستخدام هذه الخاصية هي أن تكون البطاقة البنكية باسمك حيث يسمح بعمل الإيداع فقط لمحفظتك الخاصة على فودافون كاش وليس لأي محفضة أخرى، والحد الأقصى للعملية 2000 جنية مصري في حين أن الحد الأدنى هو 5 جنية مصري، ويمكن تكرار العملية اكثر من مرة، كما أن الخدمة تأتى بدون رسوم لفترة محدودة.
خطوات الإيداع
- ستقوم أولا بفتح تطبيق أنا فودافون، ثم تختار خدمة فودافون كاش، سيظهر أمامك نافذة (Card to wallet)، بالضغط عليها سوف تنتقل إلى الخطوة الثانية وهى تأكيد رقم الموبيل والمبلغ، وكما ذكرنا يجب أن لا يقل في المرة الواحدة عن 5 جنية ولا يزيد عن 2000 جنية مصري.
- ستقوم بالدخول للمرحلة التالية وهى كتابة اسم المرسل، واسم المستلم، ثم الرقم القومى، وتختار سبب التحويل، رقم البطاقة البنكية، تاريخ الانتهاء ، سنة البطاقة ، اسم مالك البطاقة المكتوب عليها، رقم cvv الموجود في ظهر البطاقة، وأخيرا تأكيد.
- سوف تنتقل لصفحة البنك الخاصة بالبطاقة لتأكيد رقم OTP الذي سيصلك على موبايلك، بعدها ستجد الأموال في محفظتك.
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