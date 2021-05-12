إيداع فودافون كاش عن طريق البطاقة البنكية (Debit و Credit) ميزة تضاف حديثاً

تم الإعلان أمس من خلال خدمة عملاء شركة فودافون عن إضافة خدمة جديدة وهى شحن محفظة فودافون كاش عن طريق طريق البطاقة البنكية سواء كانت من شركة فيزا أو ماستركارد، كما أن خدمة عملاء فودافون أكدت أن المحفظة تقبل الشحن من قبل أي بطافة مصرفية سواء كانت من النوع الديبيت المعروف باسم بطاقات الخصم (Debit) أو الكريديت (Credit) وأيضا المدفوعة مسبقا (Prepaid)، وهذا يعنى ببساطة انه إذا كنت تملك أي بطاقة لدى أي بنك مصري يمكنك شحن محفظة فودافون كاش الخاصة بك من خلالها بدون أي مجهود، مع مراعاة بعض شروط الخدمة سنرفقها داخل هذا المقال بالكامل.

شروط إيداع فودافون كاش عن طريق البطاقة البنكية

الشروط الحالية لاستخدام هذه الخاصية هي أن تكون البطاقة البنكية باسمك حيث يسمح بعمل الإيداع فقط لمحفظتك الخاصة على فودافون كاش وليس لأي محفضة أخرى، والحد الأقصى للعملية 2000 جنية مصري في حين أن الحد الأدنى هو 5 جنية مصري، ويمكن تكرار العملية اكثر من مرة، كما أن الخدمة تأتى بدون رسوم لفترة محدودة.

خطوات الإيداع