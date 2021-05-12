نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زود مشتركي قناتك على YouTube من 0 إلى 100 ألف في 5 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحلم عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون في تقديم محتوى جيد عبر YouTube يوتيوب بالوصول لـ 100 ألف مشترك على الأقل، وهو رقم تشترطه المنصة لكي تستطيع التقدم إلى طلب الحصول على شارة التحقق الزرقاء، والتي تكفل لك إمكانية جذب العلامات التجارية العالية إلى قناتك، وبالتالي تحقيق ربح أعلى، وبالطبع، فإن استقطاب هذا العدد من المتابعين ليس أمرًا سهلًا، ومع ذلك قدم اليوتيوبر Paul Maric عدة نصائح تساعدك على تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا على أنه باتباع الخطوات التالية سيرتفع عدد المشتركين عبر قناتك من 0 إلى 100 ألف مشترك وربح ما يصل إلى 10000 دولار شهريًا بسهولة نسبية.

خطوات من أجل زيادة مشتركي قناتك على YouTube

وقدم بول ماريك نصائحه الخمس بالتفصيل للنجاح على يوتيوب والوصول لعدد 100 ألف مشترك، خلال عام واحد فقط، عن طريق اتباع ما يلي:

1- انفض الشعور بالملل

إذا أوقفت التحديث على قناتك لأنك شعرت بالملل أو أنك لم تقدم جديدًا، فانفض عنك هذا الشعور، لكن في الوقت نفسه، احرص على التخصص في الحديث حول مجال معين لأن العشوائية في تناول الموضوعات قد تربك جمهورك، وبذلك فأنت تمنحهم سببًا معقولًا لإلغاء الاشتراك.

2- حافظ على اتساق محتواك

الطريقة الوحيدة التي ستنجح بها قناتك على يوتيوب هي الاتساق في المحتوى وخلق هوية له؛ لأن هذا الأسلوب يساعد على جذب المشتركين بالإضافة إلى أنه سيخلق رغبة لديهم في العودة للحصول على المزيد، كما سيعرف المشتركون الجدد ما يمكن توقعه مع كل مقطع فيديو جديد ينشر على قناتك.

3- فيديو تقديمي موجز عبر قناة YouTube

قم بعمل فيديو تقديمي موجز ومختصر وسريع، وثبته على قناتك، يعمل هذا على تقديمك للمشتركين الجدد ويمنحك فرصة أكبر لاكتساب المزيد منهم كما أنه يحدد أسلوب نوع المحتوى الذي يتوقع المشاهد رؤيته في المستقبل.

4- منجم الذهب يكمن في YouTube Analytics

YouTube Analytics عبارة عن منجمك الذهبي، وهو في الأساس أداة مجانية لمتابعة الخلل في المحتوى الخاص بك سعيًا لإصلاحه، وكذلك توضح لك أي مقطع من مقاطعك كان الأفضل أداءً وما هي الأسباب التي أدت لأن يكون جيدًا؛ وذلك حتى تتابع تكرارها في المحتوى المستقبلي.

5- راعي جمهورك

جمهورك هو المجتمع الخاص بك، عاملهم بالاحترام المطلق الذي يستحقونه، حاول الرد على كل تعليق، والأهم من ذلك أن تأخذ جميع ملاحظاتهم في الاعتبار، فإذا كنت ترى باستمرار تعليقات حول أشياء لا يحبها جمهورك، أو ترغب في تغييرها، فأصلح المشكلة واجعل مجتمعك يشعر بالتقدير، هذه النقطة مهمة للغاية، ويفشل فيها الغالبية من منشئي المحتوى، لذا لا تقع في هذا الفخ.