هاتف Realme C11 2021 المواصفات والسعر

أطلقت شركة ريلمي Realme أحدث هواتفها في الفئة الإقتصادية وهو Realme C11 2021 ، وكعادة شركة ريلمي تحاول تقديم بعض المميزات والمواصفات في هواتفها مع التنازل عن البعض لجعل السعر رخيص ويناسب الكثير من الأشخاص ، وهاتف realme c11 2021 جاء ليحقق تلك المعادلة ، فالهاتف يتوفر ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مع شاشة IPS LCD.

مواصفات الهاتف :

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة ريلمي الخاصة Realme UI.‌

يزن الهاتف 190 جراماً.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite مع وجود إطار من البلاستيك.

يدعم الهاتف شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال وكارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

شاشة الهاتف 6.5 إنش من نوع IPS LCD بدقة 720 × 1600 بكسل بكثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 81.3% من جسم الهاتف ، مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى واسع علي شاشة الهاتف.

شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Unisoc وهو Unisoc SC9863A ، أربعة أنوية من نوع Cortex-A55 بتردد 1.6 جيجا هرتز ، الأربعة الأخري من نفس النوع ولكن بتردد أقل 1.2 جيجا هرتز ، مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2 .‌

يتوفر الهاتف بسعة تخزين 32 جيجا مع رامات 2 جيجا.‌

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل. ‌

الكاميرا الخلفية أحادية وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل ، تدعم التركيز التلقائي PDAF و HDR ، كما يمكن تصوير Panorama.‌

يمكن تصوير الفيديوهات بدقة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer ، مع دعم الشحن بقدرة 10 وات عن طريق مدخل شحن من نوع MicroUSB يدعم خاصية OTG.‌

يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف باللونين الرمادي والأزرق.

سعر هاتف Realme C11 2021:

114 دولار للنسخة الوحيدة من الهاتف 32 جيجا مع 2 جيجا رام أي حوالي 1790 جنية مصري.

يتوفر الهاتف للحجز علي موقع نون – noon بسعر 1590 جنية مصري بدلاً من 1790 جنية حتي نفاذ الكمية.