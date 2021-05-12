سامسونج تواجه مشكلة كبرى في هواتفها الأكثر مبيعًا

كشفت تقارير تقنية جديدة أن نقص الرقائق تسبب في تعطيل إنتاج هواتف ”Galaxy A“، الأكثر مبيعًا في ”سامسونغ“، إذ لم تتمكن الشركة الكورية من توسيع إنتاجها بالشكل المأمول.
ويعتبر نقص الرقائق أحد الأسباب الرئيسة لتوقف إنتاج ”Galaxy Note 21“ هذا العام، ومن المقرر أن تعاني الشركة -أيضا- في إنتاج سلسلة ”Galaxy A“.
وأضافت التقارير أن الشركة تعاني اضطرابات في إنتاج هواتف Galaxy A بسبب نقص الرقائق، ونتيجة لذلك، أصبحت سامسونغ غير قادرة على إنتاج العدد الذي تريده من الوحدات، وتسبب ذلك أيضًا في تأخير إصدار بعض الإصدار في الأسواق المهمة.
يشار إلى أن هاتف ”Galaxy A72“ لا يزال غير متوافر في الولايات المتحدة، بالرغم من أن ”سامسونغ“ أطلقت إصدارات متعددة من ”Galaxy A71“ في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتستخدم سلسلة ”Galaxy A“ معالجات ”Qualcomm Snapdragon“، وتستخدم -أيضا- أجهزة شاومي وريدمي هذه الشرائح؛ وهو ما يقلل من إنتاج الأجهزة بالفعل.
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