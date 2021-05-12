هل تبحث عن طريقة شحن جواهر فري فاير FreeFire طريق ID على حسابك بكل سهولة من خلال رصيد هاتفك المحمول إذا أنت في المكان الصحيح حيث سنشرح لك أفضل طريقة لشحن الجواهر عن طريق رصيد خدمة المحفظة الاكترونية الخاص بك وهي طريقة مضمونة ومجربة، وبما أن الجواهر هي العملة الخاصة بشراء المعدات داخل لعبة فري فاير والعديد من عشاق اللعبة مهتمون بشحن الجواهر بطريقة رسمية حتى لا تخضع حساباتهم للحظر من قبل مؤسسي اللعبة عند استخدامهم لطرق غير شرعية لشحن جواهر فري فاير مجانا، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا الشهير ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال اتصالات كاش Etisalat Cash.

شحن جواهر فري فاير عن طريق ID من خلال اتصالات كاش وموقع Shop2game

يمكنك بسهولة استخدام رقمك الشخصي التابع لشركة اتصالات مصر وهي خدمة اتصالات كاش لاستخراج رقم فيزا افتراضية لشراء وشحن جواهر فري فاير Free Fire وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية وهي:

يجب أولا يكون معك رصيد بخدمة اتصالات كاش يكفي لشراء الجواهر. يتم الاتصال برقم ( #777* ) ثم يتم الضغط على رقم (صفر) لكلمة المزيد، ثم يتم اختيار ( كارت الشراء أونلاين ) ليتم استخراج رقم فيزا افتراضية. يتم كتابة قيمة المبلغ المطلوب ليتم إنشاء بطاقة ائتمان ثم يتم كاتبة الرقم السري الخاص بخدمة اتصالات كاش، مع العلم أن أقل قيمة لشحن جواهر فري فاير هي 20 جنيه مصري. ثوف تصلك رسالة بها جميع بيانات الفيزا كما بالشكل التالي. يتم الدخول على تطبيق Google Play على جهازك ثم الضغط على إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي. يتم كتابة رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء ورقم CVC كما بالشكل التالي. أخيرا يتم الدخول إلى لعبة Free Fire واختيار العرض المناسب لك ليتك شحن جواهر فري فاير لحسابك بطريقة مدفوعة وسريعة. يمكن أيضا استخدام بيانات الفيزا بنفس الطريقة على موقع شحن جواهر فري فاير المعروف وهو Shop2game.

ملحوظة هامة: رقم الفيزا التي يتم استخراجها يكن لديه صلاحية لمدة 24 ساعة فقط.

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تساعدك الجواهر في البقاء أكبر وقت على قيد الحياة داخل اللعبة عن طريق استخدامها في شراء أفضل الملابس والأسلحة والشخصيات القوية وكذلك الذخيرة التي تخترق أي شيء كما يمكنك اقتناء حيوانات أليفة، وعندما تبدأ اللعبة عند إقلاع طائرة بها 49 لاعب بخلاف اللاعب الأصلي ويكون مدتها عشر دقائق علي جزيرة مهجورة، تقاتل من أجل البقاء للفوز في النهاية حيث يستطيع كل لاعب اختيار نقطة الهبوط الخاصة به باستخدام البراشوت أو ما تعرف بالمظلة، ولابد من البقاء في منطقة الزوون وهي المنطقة الآمنة ولابد من التواجد بها لأطول وقت ممكن، يمكن للاعبين أيضا قيادة المركبات لاستكشاف الجزيرة والخريطة الكبيرة الواسعة أو يمكنهم الاختباء في المنازل أو الخنادق هذا لكي تصبح غير مرئي ولا أحد يراك لتقم بقنص أي لاعب أو من خلال استخدام وضعية النوم للتمويه مع العشب هذا يساعدك في نصب الكمائن للاعبين الآخرين وقتلهم لكي تبقى أنت على قيد الحياة وهذا هو هدف اللعبة لكي تصبح الفائز والبطل والناجي الوحيد، لذلك أنصحك بشحن جواهر فري فاير لشراء كل ما تريده وتعزيز فرصتك في الفوز.