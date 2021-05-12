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عمر شويل - جدة اربح بطاقات جوجل بلاي مجاناً Free Gift Cards لكل الدول العربية بدون استخدام برامج VPN، نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني افضل تطبيق لربح الكثير من الدولارات، بالاضافة إلى البطاقات المجانية التي تستطيع الاستفادة منها في شحن ألعابك والتسوق أونلاين، هذا التطبيق اكثر من رائع فهو يقدم ربح عالي جدا بالمقارنة مع التطبيقات الربحية الأخرى للربح من الإنترنت، حيث يصل الربح إلى 5 دولار مقابل 2700 نقطة و10 الدولار مقابل 4000 نقطة تستطيع جمعها بسهولة من خلال التطبيق، كما تستطيع الحصول على جوائز أخرى مثل جواهر فرى فاير وشحن لعبة الفيفا ولعبة كلاش رويال وشدات بابجي، وغيرها من الجوائز التي يمنحها لك التطبيق مقابل جمع النقاط.

بطاقات جوجل بلاي مجاناً لكل الدول العربية

Big Rewards هو تطبيق ربحي لأجهزة أندرويد رائع في كسب الدولارات والبطاقات المجانية من خلال جمع النقاط، وهو أحد أبرز التطبيقات الصادقة التي تدفع للمستخدمين في نهاية كل شهر ميلادي، طريقة التحميل من خلال متجر جوجل بلاي وبعد التثبيت يتم إنشاء حساب من داخل التطبيق ثم تسجيل الدخول لتبدأ في حصد النقاط والأرباح، ويوجد اكثر من طريقه للربح من خلال تطبيق Big Rewards حيث يمكنك حصد النقاط بسهولة من لعبة zero card، وكذلك لعبة عجلة الحظ أو spin حيث تمنحك المزيد من النقاط في كل مرة تقوم بها بتدوير عجلة الحظ، كما يوجد أيضا لعبة Scratcher التي تعتمد على مسح الشاشة ومشاهدة اعلان أو فيديو مدته خمس ثواني إلى 10 ثواني لربح النقاط.

طريقة الحصول على Free Gift Cards

من ضمن الهدايا والمكافآت التي يمنحها تطبيق Big Rewards للمستخدمين بطاقات قوقل بلاي التي يبحث عنها الكثير، حيث يمنحك التطبيق بطاقة جوجل بلاي بقيمة 10 دولار مقابل 5200 نقطة تقوم بجمعها، كما تستطيع استبدال 7700 نقطة مقابل بطاقة جوجل بلاي قيمتها 15 دولار، وتستطيع الحصول على بطاقة بقيمة 20 دولار مقابل 10200 نقطة فقط، وهذا يعني انه تطبيق اكثر من رائع، وكما ذكرنا أيضا يمكنك الحصول على 5 دولار في حسابك على باي بال مقابل 2700 نقطة، كما يوجد أيضا اكثر من طريقة للدفع واستبدال نقاطك؛ حيث يمكنك الربح بكل سهولة من خلال هذا التطبيق.

كود الريفيرال أو الإحالة الذي يظهر أمامك يمكنك أيضا أن ترسله لأصدقاءك لربح المزيد من النقاط، فكل صديق سوف يضع هذا الكود سوف يزيد من رصيد النقاط الخاص بك، وبالضغط على ذر رييدم redeem سوف تستطيع الاطلاع على طرق السحب التي يوفرها التطبيق، وبالتالي تستطيع اختيار طريقة السحب المناسبة لك من بينها، فعند اختيار سحب الباي بال سوف يطلب منك وضع الايميل الخاص بك ويدفع الباي بال المفعل والغير مفعل، وعند طلب جواهر فري فاير سوف يطلب منك وضع id الخاص بك ووضع الاسم والضغط على سحب ,سوف يحول النقاط إلى جواهر، وإذا رغبت في الحصول على بطاقات قوقل بلاي مقابل نقاطك، عليك وضع البريد الإلكتروني الخاص بك ليصلك كود بطاقة google play على حسابك في جوجل.

وتستطيع زيادة التطبيقات التي تستخدمها لزيادة أرباحك، بحيث يمكنك الحصول على بطاقة جوجل بلاي كل أسبوع مثلا من خلال كل تطبيق تستخدمه، فهناك تطبيقات تقوم على إجابة الأسئلة المتنوعة وربح العملات التي تقوم بتحويلها بعد ذلك إلى بطاقات، وهناك تطبيقات أخرى تقوم على ممارسة الألعاب أونلاين لربح البطاقات، وهناك تطبيقات أخرى لتنفيذ العروض والخدمات المصغرة مقابل الحصول على بطاقات جوجل بلاي.