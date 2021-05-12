نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق الأيدي موقع جارينا الرسمي shop2game في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجمل العاب القتال شهرة عالمية، وبحث عن كيفية شحن جواهر فري فاير بأقل الأسعار تأتي لعبة garena free fire، وهي لعبة الفوز فيها هو البقاء على قيد الحياة، من أكثر الألعاب شهرة وإثارة على الهواتف، حيث يشارك نحو 50 لاعب في اللعبة، لتتنافس مع قرابة 49 متنافس في لعبة اونلاين، حيث يتم انطلاق اللعبة مدة 10 دقائق ينتقل اللعبين إلى جزيرة وتبدأ المنافسة باستعمال العداد والأسلحة.

كيفية شحن جواهر فري فاير 2021

هناك الكثير من الطرق يتم منعها شحن جواهر لعبة فري فاير، يمكنك اللعب منفردا أو في مجموعة ضد مجموعة لاعبين ويكن كل فريق مكون من 4 لاعبين ويتنافس الجميع على طرق النجاة من الأعداء، وعن كيفية اللعب نوضح الأتي:

تبدأ اللعبة بالبحث عن منطقة آمنة يختارها اللاعب لتكون نقطة البدائية

يتم الإنزال الجوي بالمظلات

عن طريق قيادة المركبات يستكشف اللاعب الخريطة كاملة ومعرفة مكان الهبوط الأمن قدر المستطاع

ضروري اختيار الأماكن التي بها أشياء تستطيع الاختباء فيها من أعين الأعداء مثل الحفر، أو الأعشاب الخضراء، ثم تبحث عن الأعداء وتقوم باقتناصهم

الهدف الأساسي من اللعبة هو حماية الوطن والبقاء حيا بعد المواجهة مع الأعداء.

مدة الجيم هي 10 دقائق فقط بتواجد 50 لاعب، وبانتهائه تبدأ في جيم جديد من خلال انتهاء المحلمة بالفوز.

كيف تحصل على أسلحة لعبة فري فاير

تقوم بالبحث عن الأسلحة في الجزيرة وأمان تواجدك، كما يمكن الحصول عليها من نهب الأعداء حتى تظل آخر الصامدون والباقين في اللعبة، وهذا يتم بالتنافس م غيرك وإبراز مهاراتك كي تصبح قناص مقاتل، ولذلك تحتاج إلى الكثير من العتاد والمعدات والأسلحة وهذه تأتي من خلال الحصول على عملات اللعبة التي تسمى جواهر لكي تستطيع شراء الأسلحة والمعدات المطلوبة، ويمكن ذلك من موقع جارينا الرسمي shop2game.

كيفية الحصول على جواهر فري فاير من موقع shop2game

اكتب في متصفح البحث اسم الموقع shop2game

تجده أول رابط، قم بالدخول عليه

يحولك إلى موقع جارينا الرسمي

منه تختار لعبة free fire

يطلب تسجيلك بالموقع من خلال الأيدي للاعب أو عن طريق الفيسبوك

تتبع الخطوات باستخدام إحدى الطرق

إذا اخترت معرف اللاعب يطلب منك البيانات

تحديث لعبة garena free fire

تم التحديث الأخير لعبة فري فاير في شهر أبريل الماضي 2021، وقدمنا لكم مزايا التحديث الجديد، والذي تضمن شخصية مارو محمد رمضان، وهنا تحتاج إلى أسلحة ومعدات كبيرة لمواجهة الأعداء، فعليك أن تتبع الخطوات لتحصل على جواهر اللعبة القتالية في لعبة فري فاير الشيقة.