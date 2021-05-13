نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تكبيرات العيد 2021 والقنوات الناقلة للتكبيرات على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تكبيرات العيد 2021 والقنوات الناقلة للتكبيرات على نايل سات وعرب سات، حيث شهدت خلال الساعات القليلة الماضية إقبال كبير من قبل المواطنين في كل دول العالم الإسلامي بحث شديد على تردد القناة التي باتت هي القناة الأولي من حيث المتابعة في هذا التوقيت توقيت صلاة عيد الفطر المبارك، حيث يحرص الملايين من المسلمين علي تشغيل تكبيرات العيد من بداية أول ليالي العيد سواء العيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك إعادة الله على كل المسلمين بالخير واليمن والبركات.

تردد قناة تكبيرات العيد 2021

تقوم قناة تكبيرات العيد بنقل جميع الشعائر الإسلامية على مدار اليوم الخاصة بعيد الفطر المبارك وذلك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدون تشفير كما تقوم القناة بنقل التكبيرات والتهليلات على مدار الساعة دون توقف، لذا يحرص المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي البحث دائماً على التردد الخاصة بالقناة من أجل الاستمتاع التكبيرات والتهليلات الجميلة بالأصوات المميزة على القناة بداية من الآن فصاعدا تجد الملايين يتابعون هذه القناة، سواء من يريدون صلاة العيد في المنزل أو في السجد.

خطوات تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد

يمكنكم الآن بسهولة جدا تنزيل التردد الجديد لقناه تكبيرات العيد من خلال الدخول على إعدادات الرسيفر الخاص بكم ومن ثم تحديد الضبط على القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه وبعدها نقوم بالضغط مباشرة على زر إضافة قناة هنا لم يتبقى سوي كتابة البيانات والمعلومات الجديدة الخاصة بالقناة مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ، كما في الصورة التالية:

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات:

التردد 12149 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

تردد قناة تكبيرات العيد علي العرب سات:

التردد 12034 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد

تعد أبرز القنوات الناقلة لتكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات هي قناة كنوز والتي يمكنكم ضبط ترددها من خلال التالي:

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وصلنا إلى ختام تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد 2021 والقنوات الناقلة للتكبيرات على نايل سات.