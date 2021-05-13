مميزات جديدة وخارقة في ساعات أبل الذكية قريبا في الاسواق

حيث قد تسربت العديد من المعلومات التي تخص المميزات الجديدة حول ساعات أبل الذكية القادمة وقد تم توضيح بأنها ستتضمن عدداً من المزايا الصحية والتي من الممكن أن تقوم بإحداث تغيير ملموس وملحوظ في حياة المرضى وهذا نتيجة قدرتها على المراقبة الفعالة ويتم هذا على مدار الساعة وذلك لبيانات كانت في السابق بحاجة إلى مختبرات طبية مجهزة بهدف القيام برصدها ومن ثم معرفتها، وقد أظهرت هذه التسريبات التي تم نشرها من قبل عدد من الصحف البريطانية بأن النسخة الجديدة من ساعة “آبل” ستكون محتوية على ميزة صحية جديدة وهي مراقبة نسبة سكر الجلوكوز في دم الأنسان ويتم هذا على مدار الساعة كما إنه يتم أيضاً دون الحاجه لإستخلاص عينة من دم الشخص وهو ما يمكن أن يسبب طفرة كبيرة ومهمة في حياة الكثير من المرضى الذين يكونوا مصابين بالداء السكري في العالم.

أهمية ساعة (آبل) الذكية :-

وقد صرحت به بعض المواقع المتخصصة بإنه في حال تم إضافة هذه المزايا التي سبق ذكرها بالفعل في هذا المقال فمن المؤكد أنها ستغني الكثير من الناس عن فحوص الدم الروتينية والتي يتم إجراؤها وهذا بشكل خاص لدى مرضى السكر الذين يتوجب عليهم بشكل طبي إجراء فحوص دورية تحتاج إلى سحب عينة دم ومن ثم إرسالها إلى مختبر أو وضعها على الجهاز المخصص لهذه الغاية، وقد أضاف التقرير بأن الشركة التكنولوجيا الطبية البريطانية الشهيرة (Rockley Photoinc) كما أن شركة آبل الأمريكية قد أدرجت مؤخراً بأنها أكبر عميل لها وهذا ما تعتبره الصحيفة دليلاً قاطعاً على أن ساعات “آبل واتش” القادمة ستكون متضمنة مستشعرات الغرض منها قياس عدد من العلامات في الدم ومن بينها سكر الجلوكوز والكحول بحيث إن هذه المستشعرات ستكون مختبئة في داخل الساعة وتوضع على معصم اليد ومن ثم ستقوم بمراقبة ضغط الدم والسكر في الدم وكذلك ينطبق على مستويات الكحول.

ساعة آبل واتش 6 :-

بحيث تعتبر ساعة آبل واتش 6 هي آخر إصدار من الساعات الذكية والتي قامت الشركة الأمريكية بطرحها والتي تُعد أول من يقوم بقراءة مستويات الأكسجين في الدم ولكن في حالة دخول التكنولوجيا الجديدة في الساعة القادمة فقد تقوم بتغير القواعد التي تخص اللعبة لأكثر من 436 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حيث يعانون من مرض سكري وهذا ما ذكرته بعض المواقع المتخصصة