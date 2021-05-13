تردد قناة السنة النبوية الجديد 2021 على النايل سات أفضل القنوات الدينية السعودية 

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عمر شويل - جدة تردد قناة السنة النبوية الجديد 2021 , تعتبر قناة السنة النبوية من القنوات الدينية الفضائية التي يشرف عليها هيئة قنوات الإذاعة والتلفزيون بالسعودية، حيث أن هذه القنوات تقوم ببث العديد من الشعائر الدينية التي تقام بالبيت الحرام والصلاة مباشر بالمسجد النبوي الشريف على مدار 24 ساعة.
تردد قناة السنة النبوية الجديد 2021
يبحث العديد من المشاهدين حول التردد الخاص بقناة السنة النبوية، لمشاهدة الشعائر الدينية من صلاة وخطب واحاديث نبوية، ولا تقتصر متابعة هذه القناة السعودية على مشاهدين محددين؛ وإنما يتابعهم العديد من مختلف أنحاء العالم، حتى يستشعروا بالسكينة والطمأنينة التي تبعثها هذه الأحاديث بالنفس، وحتى يتعلم العديد من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما عن تردد قناة السنة النبوية الجديد 2021 على النايل سات فهو كالتالي:-
|التردد
|12015
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل التصحيح
|3/4
كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها، حتى يتم ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال، وهي كالتالي:-
- في البداية يجب النقر على menu.
- يتم بعد ذلك النقر على أيقونة خيارات.
- بعد ذلك سوف تظهر قائمة يتم من خلالها النقر على أيقونة تثبيت.
- يتم بعد ذلك النقر على أيقونة التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك يتم اختيار القمر المناسب من خلال قائمة الأقمار الصناعية .
- يتم إدخال تردد السنة النبوية، واختيار الاستقطاب، بالإضافة إلى معدل الترميز.
- يتم النقر على أيقونة موافق.
- يتم النقر على أيقونة حفظ أو save.
مزايا قناة السنة النبوية
تتمتع قناة السنة النبوية بمجموعة من المزايا، وهي كالتالي:
- تتميز القناة بأنها تعتمد على البث الحي لكل ما يقام من شعائر دينية من صلاة وخطب واحاديث نبوية.
- تتمتع القناة بتقديم العديد من التعليقات الصوتية التي من شأنها تعرض الوصف الخاص بالمسجد النبوي الشريف.
- كما أنها تعرض الصور التي يتمتع بها المكان من جميع الزوايا، حتى يستطيع الجميع أن يرى جمالها، مما جعل العديد يتسارع على تنزيلها.
- تقوم القناة ببث المحتوى الخاص بها على مدار الـ 24 ساعة بدون أي انقطاع أو تشويش.
- تتمتع القناة بالنفحات الروحانية مع مجموعة من المزايا التي مكنتها من الحصول على نسب مشاهدة عالية سواء كانت على مستوى السعودية أو مستوى المنطقة العربية.
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