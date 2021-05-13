نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب ويب بصدد إضافة ميزة جديدة طال إنتظارها من قبل المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وذلك في آخر إصدار تجريبي لـ واتساب ويب .. “لم يكون هناك حاجة مرة أخري إلى أن يظل جهازك متصلاً بالإنترنت لاستخدام خدمة “WhatsApp web” وPortal” وتطبيق الحاسب.

خدمة واتساب ويب

تعد منصة المراسلة الفورية واتساب التابعة لشركة FaceBook في الأصل منصة إليكترونية خاصة بالهاتف المحمول الذكي، إلا أن اصدار الويب منها وتطبيق الحاسوب متاحين كذلك لتيسير التعامل مع التطبيق وخلق أكثر من طريقة تمكن لكافة المستخدمين من إجراء الدردشات بالطريقة المناسبة لهم، مثل إجراء الدردشات من خلال الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

وعليه فقد أطلق “WhatsApp” لتطبيق الحاسب ميزة من شأنها مزامنة الدردشات من التطبيق الخاص بالهاتف الجوال في عام 2015, وعلى الرغم من أن تلك الميزات الجديدة من واتساب تعد يسيرة التعامل والاستخدام، الا أنها تظل تتقيد بالعديد من القيود.

وتجدر الإشارة إلى أنه لكي يتمكن المستخدم من استخدام واتساب ويب أو التطبيق المقدم خدماتها من خلال الحاسب في هذا الوقت الراهن، فإنه لايزال شرطاً أن يكون هاتف المستخدم بجانبه، والآن على مايبدو أن الطريقة المعتاد استخدامها وهي استخدام كاميرا الهاتف لكي يتم مسح “الباركود” لإتمام عملية تسجيل الدخول إلى” WhatsApp” يمكن جعلها مرقمة، الأمر الذي يضيف ميزة جديدة طال إنتظارها من قبل الكثير من المستخدمين، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.

ميزة WhatsApp web الجديدة

يعد شرط وجود الهاتف الذكي بجانب المستخدم لكي تتم عملية تسجيل الدخول، قيداً أساسياً بالنسبة لنسخة واتساب ويب الحالية، وهو الأمر الذي تطلع المستخدمون إلى تعديله، والآن فقد استمع واتساب إلى مطالب المستخدمين وتعمل على نسخة تجريبية إليكترونية، تسمح لإتمام عملية تسجيل الدخول من الهاتف إلي الكمبيوتر دون الحاجة لوجود الهاتف في حيز قريب من الكمبيوتر.

كما يحتوي آخر اصدار من منصة WhatsApp web النسخة التجريبية الملاحظة التالية لكافة المستخدمين وهي: “لم يعد هناك حاجة بعد الآن إلى إبقاء هاتفك متصلاً بك لاستخدام خدمة واتساب ويب وتطبيق الحاسوب وPortal”. وتشير النسخة التجريبية أيضاً إلى أنه بات في الإمكان استخدام أربعة أجهزة ذكية في آن واحد.

وجدير بالذكر أن منصة المراسلة الفورية “تيليغرام” والتي تعد المنافس الأقوى لواتساب تقدم هذه الميزة منذ وقت طويل، واتجه الكثير من عملاء واتساب في الأشهر السابقة إلى استخدام منصة تيليغرام، وبالأخص بعد الجدل الواسع الذي أثير بعد الإعلان عن تحديث سياسة الخصوصية الجديد.