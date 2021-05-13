تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1 // الناقلة مباراة الزمالك وأنبي في الدوري والمعلق

تردد قناة أون تايم سبورت، يبحث عنه محبي الدوري المصري الممتاز العاشقين للكرة المصرية داخل مصر وفي العالم العربي، لمشاهدة مباريات الدوري الممتاز فالقناة تنقل اليوم 4 مباريات هامة ضمن مباريات الجولة أل 22 من المسابقة، فيلعب الفارس الأبيض ضد أنبي في مباراة تترقبها جماهير القلعة البيضاء، وتتمنى الفوز بها للإستمرار في القمة التي يحتلها الفريق الآن برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي، ولكن الزمالك لعب مباراتين أكثر من الأهلي، وفيما يلي تردد القناة الجديد على القمر المصري نايل سات.

نبذة عن تردد قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت هي قناة مصرية ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، تبث برامجها بصورة مجانية على مدار الساعة أنطلق بثها عام 2017، وفي عامها الأول استطاعت أن تحصل على حق نقل بطولة كأس السوبر الإسباني بين الريال والبارسا، بعد أن كانت هذه البطولة تبث عبر قنوات بي إن سبورت فقط، ومنذ ذالك الوقت والقناة تجذب المزيد من المشاهدين في مصر والعالم العربي، القناة تم تغير أسمها من أون سبورت إلي أون تايم سبورت عام 2019، مع أنطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي أستضافتها مصر.

موعد مباريات اليوم على قنوات أون تايم سبورت