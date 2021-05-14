مميزات وعيوب هاتف Asus Zenfone 8 flip

بالأمس أعلنت شركة Asus عن أحدث هواتفها من عائلة Zenfone وكانا هاتفي Asus Zenfone 8 و Asus Zenfone 8 flip ، وفيما يلي نستعرض مواصفات هاتف Zenfone 8 flip والذي يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED مع تردد يصل إلى 90 هرتز ، كما يحتوي على معالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 ، بالتالي فهو يدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Asus Zenfone 8 flip:

‌يزن الهاتف 230 جراماً.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

خامات الهاتف من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.‌

ظهر الهاتف محمي بطبقة من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، كما يمكن تركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Asus الخاصة ZenUI 8.‌

شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 بكسل ، بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 84.2% من جسم الهاتف ، مع أبعاد عرض 20:9 ، سطوع الشاشة يصل إلى 700 شمعة ، كما تدعم HDR10+ مع تردد عالي يصل إلى 90 هرتز ، وتدعم أيضاً خاصية Always on display.‌

شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانو متر ، النواة الأقوى من نوع Kyro 680 بتردد يصل إلى 2.84 جيجا هيرتز ، كما يوجد معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.‌

الكاميرا الخلفية ثلاثية: الأولي والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 12 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 تدعم عمل زوم بصري يصل اي 3x.‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير Panorama ، كما يوجد فلاش LED ثنائي.‌

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية ، مع دعم HDR والتثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.‌

كاميرا السيلفي هي نفسها الكاميرا الخلفية ، حيث توجد الكاميرات علي موتور دوار فيمكن للمستخدم إستعمال الكاميرات الخلفية ككاميرا أمامية والعكس.

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع Lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C.‌

سماعات الهاتف ستيريو.‌

لا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والفضي.

سعر الهاتف:

تم الإعلان عن السعر الرسمي لهاتف Asus Zenfone 8 flip عبر مؤتمر Asus بالأمس ، يبدأ سعر الهاتف بـ800€ أو حوالي 965 دولار ( 15126 جنية مصري ).