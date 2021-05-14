نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألتقط أشارة تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة تحديث مايو 2021 // وتابع لقاء الزمالك وأنبي بجودة hd في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، الناقلة مباريات الجولة أل 22 من عمر الدوري المصري الممتاز، فالقناة تنقل مباراة الزمالك وأنبي التي تنتظرها الجماهير البيضاء، لمشاهدة فريقها والاستمتاع بسهرة كروية ممتعة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتستعد القناة لنقل الاستوديو التحليلي للمباراة في السابعة مساءً قبل المباراة بساعتين لتحليل كل جوانب اللقاء الفنية، بواسطة خبراء كرة القدم المصرية، وأيضاً تقام 4 مباريات في نفس اليوم سوف نقدم كم مواعيدها داخل المقال، وفيما يلي التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الأولى الناقلة ماتش الزمالك وأنبي الليلة.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
قنوات أون تايم هي المالك الحصري لمباريات الدوري والكأس في مصر، وتنقل مباريات كرة اليد المصرية والعالمية وتعتبر من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، فتحظى القناة بمشاهدة هي الأعلى بين جميع القنوات الرياضية العربية، وتستقطب كل يوم المزيد من المشاهدين لتميز المحتوى والنخبة الممتازة من مقدمي البرامج الرياضية في مصر بالإضافة إلي أفضل المحللين الرياضين والمذيعين ومعلقي مباريات كرة القدم المصرية.
مباريات اليوم على قنوات أون
- البنك الأهلي * المقاولون : الموعد 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة القناة الثالثة.
- الإسماعيلي * أسوان : الموعد 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة الأولى.
- غزل المحلة * المصري البورسعيدي : 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة، القناة الثانية.
- الزمالك * أنبي : 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة الأولى.
ترتيب جدول الدوري المصري
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|21
|13
|6
|2
|13
|14:36
|22
|45
|2
|الأهلي
|19
|12
|5
|2
|15
|14:35
|21
|41
|3
|بيراميدز
|21
|8
|10
|3
|13
|23:31
|8
|34
|4
|المصري البورسعيدي
|21
|8
|9
|4
|13
|17:26
|9
|33
|5
|سموحة
|21
|6
|13
|2
|13
|23:31
|8
|31
|6
|سيراميكا كليوباترا
|21
|7
|9
|5
|13
|24:28
|4
|30
|7
|الاتحاد السكندري
|21
|8
|6
|7
|13
|26:25
|-1
|30
|8
|غزل المحلة
|21
|7
|9
|5
|13
|21:19
|-2
|30
|9
|إنبي
|21
|7
|7
|7
|13
|22:22
|0
|28
|10
|مصر المقاصة
|20
|7
|6
|7
|14
|25:19
|-6
|27
|11
|طلائع الجيش
|21
|7
|5
|9
|13
|23:29
|6
|26
|12
|الجونة
|21
|6
|8
|7
|13
|26:24
|-2
|26
|13
|الإسماعيلي
|21
|5
|8
|8
|13
|26:23
|-3
|23
|14
|أسوان
|20
|5
|6
|9
|14
|28:14
|-14
|21
|15
|المقاولون العرب
|21
|5
|6
|10
|13
|29:22
|-7
|21
|16
|البنك الأهلي
|21
|3
|9
|9
|13
|28:19
|-9
|18
|17
|وادي دجلة
|21
|3
|7
|11
|13
|28:17
|-11
|16
|18
|الانتاج الحربي
|21
|2
|7
|12
|13
|38:15
|-23
|13
تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي h
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
مباراة الزمالك وأنبي على ON TIME SPORTS
يدخل الزمالك أختبار جديد في الدوري الممتاز المصري ضد فريق أنبي، الذي يدربه نجم الزمالك السابق الكابتين حلمي طولان الذي يقدم مباريات كبيرة أمام الزمالك، الزمالك ليس له هدف إلا هدف واحد في كل المباريات التي يخوضها وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل مواصلة تصدر جدول المسابقة التي يطارده عليه حامل اللقب النادي الأهلي، بعد أن خرج من السباق الأفريقي، ومباراة الليلة من المتوقع أن تكون قوية وبها ندية كبيرة.
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