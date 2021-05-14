نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 لنقل مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي في المقال التالي

تردد قناة السعودية الرياضية يفرض نفسه على الساحة بقوة، بعد أن نال استحسان محبي ومتابعي مباريات كرة القدم السعودية، فيعتبر هذا التردد ملاذ الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، نظراً لتقديم محتواه مجاناً وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، وتنافس مثيلاتها من القنوات الرياضية العربية، لذلك نسعى دائماً من خلال موقعنا ثقفني لتقديم أهم الترددات وأشهرها بحثاً، للتمكن من ضبطها والتمتع بمتابعة البرامج المقدمة على شاشتها، فكان اختيارنا اليوم لقناة السعودية الرياضية وترددها على القمر الصناعي النايل سات. تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات التردد 12149 الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 القنوات الرياضية السعودية تهتم القنوات الرياضية السعودية بجمهورها باختلاف أعمارهم، ولكن تضع فئة الشباب في مقدمة اهتمامها لترسيخ فكرة المنافسة الرياضية، والمشاركة في مختلف الرياضات والألعاب التي تبني الجسم، فقد بدأت قناة السعودية الرياضية بث برامجها في 16 رجب عام 1423 هجرياً، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، وعملت إدارة القنوات على التطوير والتحديث المستمر حتي وصلت للوضع الحالي، من الرقي والمنافسة على الجودة في نقل أهم الأحداث الرياضية السعودية والعربية والعالمية. ترتيب جدول الدوري السعودي # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20 مباريات اليوم في الدوري السعودي على تردد السعودية الرياضية الاتفاق ضد الشباب في تمام الساعة 5,50 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6,50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على KSA SPORTS HD2. الفيصلي ضد أبها في تمام الساعة 6,15 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7,15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على KSA SPORTS HD4. العين ضد النصر في تمام الساعة 6,20 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7,20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على KSA SPORTS HD3. الهلال ضد الباطن في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على KSA SPORTS HD1. الأهلي ضد القادسية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على KSA SPORTS HD2. الوسوم عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 لنقل مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 لنقل مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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