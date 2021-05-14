“جديد” طريقة شحن جواهر فري فاير Garena Free Fire 2021 من الموقع الرسمي shop2game

تعتبر طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق ID أي معرف اللعبة هو طلب الكثير من زوارنا الكرام من عشاق اللعبة، والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من لاعبي لعبة Free Fire يشتكون من المواقع التي تعرف بأنها تشحن الجواهر لكنها في الحقيقة مواقع أو تطبيقات مزيفة، لذلك يبحثون عن طريقة الشحن الصحيحة والتي تمكنهم أيضا من الحصول على جواهر مجانا كهدية من موقع الشحن، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ID وكذلك أسعار الجواهر بالدولار حتى تتمكن من الاستمتاع باللعبة بحرية تامة.

طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire 2021 من الموقع الرسمي shop2game

يمكن لأي شخص لديه حساب في لعبة فري فاير شحن الجواهر بسهولة ودون أي ضرر على حسابه ودون أن يقع في مصيدة المواقع النصابة والمزيفة، فيمكنه الشحن عن طريق أفضل موقع موثوق فيه من قبل إدارة لعبة فري فاير وهو موقع شوب 2 جيم العالمي من خلال الخطوات التالية لكن قبل الشحن لابد أن نعرف أنه يجب شراء الجواهر أولا قبل الشحن من خلال عدة طرق منها موقع mtcgame الشهير لشحن جميع أنواع الألعاب الأونلاين، أو عن طريق فودافون كاش، أو من خلال اتصالات كاش، أو يمكن شراء الجواهر عن طريق خدمة Bee من سوبر ماركت أو أي مكان يتوفر عنده خدمات شركة Bee أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة، يمكن شراء الجواهر أيضا من خلال أفضل موقع للشراء في المغرب وهو موقع شركة اورنج المغربية، يمكن الشراء أيضا من خلال موقع Codashop لشحن جواهر فري فاير.

يجب أن تقوم بالدخول على رابط موقع Shop2game الذي يقدم خدمة شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية. يعد ذلك قم بتحديد علم الدولة التابع لها. لن تحتاج إلى كتابة اسم المستخدم أو أي كلمة سر فقط يحتاج لتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الآي دي. سوف تظهر لك مربع به 9 صور أختر ثلاث صور فقط كما هو يسألك ( على سبيل المثال إذا قال لك حدد إشارات المرور قم بالضغط على الثلاث صور التي بها إشارات مرور ) حتي تثبت أنك لست برنامج روبوت. قم بكتابة كود الشحن الذي حصلت عليه من خلال مواقع شراء جواهر فري فاير السابقة. أضغط على تأكيد، لتتم عملية الشحن بشكل تلقائي على حسابك في ثواني معدودة.

أسعار جواهر فري فاير بالدولار الأمريكي

يعتبر شراء الجواهر من خلال موقع mtcgame بالدولار هو أرخص من الشراء بالجنيه المصري حيث أن الدولار مقابل الجنيه المصري هو 15.60 لذلك يفضل الشراء بفيزا دولية ليتم الدفع بالدولار وأسعار جواهر فري فاير كالآتي: