نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية Hd الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية Hd الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2021، أحد أشهر القنوات السعودية والعربية الرياضية التي تبث مباريات دوري خادم الحرمين والبطولات الدولية بجودة عالية وكل ما يتعلق بالمجال الرياضي السعودي والعربي والعالمي من أخبار وأحداث على مدار 24 ساعة، ونظراً لعمليات البحث المتواصل على التردد الجديد للقناة نقدم لكم عبر هذا التقرير المفصل جميع ترددات قنوات Kas sports على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة السعودية الرياضية Hd

تعرض قنوات مباريات Kas sports اليوم مباريات اليوم من الدوري السعودي التي اشتعلت فيه المنافسة بين فريق الهلال والشباب والاتحاد والأهلي، حيث تحظى مباريات دوري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهتمام الكثيرون، لذا يمكنكم الآن تثبيت تردد القناة بعد التحديث الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد KSA sports HD

التردد: 12015.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد KSA sports HD 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قنوات السعودية الرياضية على قمر سهيل سات

يمكنكم استقبال الترددات الجديدة لقنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات من خلال تسجيل الترددات التالية:

تردد الرياضية السعودية 1 : 10810 مع استقطاب عمودي وترميز 27500.

: 10810 مع استقطاب عمودي وترميز 27500. تردد الرياضية السعودية 2: 12523 مع استقطاب عمودي وترميز 27500.

أهم المعلقين على مباريات الدوري السعودي

يعد ابرز نجوم التعليق على قنوات KSA sports HD هم التالي:

فهد العتيبي.

عبد الله الحربي.

فيما يعد أهم البرامج التي تنقلها قنوات السعودية الرياضية هي (صباحك وطن، الملعب، دوري الدرجة الأولى).

قدمنا لكم في هذا التقرير المفصل تردد قناة السعودية الرياضية Hd الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2021 على جميع الأقمار الصناعية.