تردد قناة كراميش الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات

قناة كراميش هي أحد أفضل القنوات التي تقوم بعرض برامج كرتونية للأطفال من سنة السنتين حتى ال 12 سنة، وتعتبر قناة كراميش في قوة قناة طيور الجنة من حيث المحتوي الذي تقدمه حيث تم إنشاء القناة في نفس التوقيت الذي ظهرت فيه قناة طيور الجنة كما يعتبرها البعض قناة تحت إدارة قناة طيور الجنة لأكنها قناة منفصلة ، لذلك تعتبر هذه القناة مسلية جدا بالنسبة للأطفال حيث يبحث أوليا الأمور باستمرار عن التردد الجديد الخاص بقناة كراميش للأطفال وذلك بسبب شهرة القناة الكبيرة في مختلف دول الوطن العربي، لذلك سوف نقدم لكم زوار موقعنا الكرام في هذا المقال تردد كراميش الجديد 2021.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

يضيف المحتوي الذي يتم عرضه على القناة الكثير من المعرفة للأطفال مما يؤدي إلى زيادة الوعي بالنسبة لطفلك، فإذا كنت مهتم بقناة تقوم بعرض أفضل العروض الترفيهية للأطفال فأنا أنصحك بقناة كراميش حيث تتميز القناة بنها تقدم الكثير من البرامج التي تساعد كل طفل للاستمتاع بالموقع والتعلم كذلك وبهذا تزرع بداخل طفلك حب التعلم سواء من البرامج الدينية أو البرامج التعليمية التي تتميز بها هذه القناة الرائعة.

تردد قناة كراميش 2021 على القمر الصناعي نايل سات

يستطيع أي شخص مهتم بعرض أفضل محتوي لطفله تنزيل قناة كراميش الجديدة على جاهز الرسيفر الخاص بهم من خلال التردد الجديد للقناة وهو كالآتي:

يتم ضبط القمر الصناعي على النايل سات.

نقوم بكتابة التردد الخاص بالقناة وهو 11084.

يتم ضبط الاستقطاب إلى عمودي.

يتم كتابة معدل الترميز وهو 27500.

أخيرا يتم اختيار معمل تصحيح الخطأ 6/5.

كما يوجد أكثر من تردد للقناة وهو كالآتي أيضا: