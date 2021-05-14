نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي
تردد قناة طيور الجنة الجديد هو أكثر تردد وسط قنوات الأطفال بحثا على الإطلاق،فكم مرة يشاهد الأطفال قناة طيور الجنة يوميا والإجابة هي أن الأطفال يشغلون وقت كبير جدا لمتابعة هذه القناة الرائعة، فلقد أحدثت قناة طيور الجنة شهرة كبيرة منذ انطلاقها بفضل البرامج التعليمية الممتعة للأطفال وكذلك تقدم القناة على شاشتها العديد من المحتويات المتكاملة والمتنوعة بين أفلام الكرتون المختلفة والعديد من الأناشيد والأغاني باللغة العربية الفصحى بعضها مترجم للإنجليزية وأغاني الأطفال رائعة، بالإضافة إلى المحتوى الذي يشتمل على ما يلي تعليم الدين الإسلامي والأناشيد الدينية وخطط أخرى مختلفة رائعة، وبما أن قناة طيور الجنة قامت أيضا بتغيير التردد على القمر الصناعي نايل سات الأقمار الصناعية العربية وهو العرب سات، لذلك سنقدم لكم خلال هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2021.
تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال 2021 Toyor Al Janah
قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها بعد تحسين جودة الصوت والصورة لكي تتناسب مع الجميع ويأتي التردد على النحو التالي:
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات
- التردد: 11391
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات
- التردد: 11315
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة 2021
يمكنك استقبال التردد الخاص بالقناة على جهاز الرسيفر الخاص بك عن طريقة إتباع الخطوات التالية وهي:
- يتم فتح قائمة الاختيارات من خلال الريموت.
- يتم تحدد القمر الصناعي نايل سات.
- يتم اختيار إضافة قناة أو تركيب قناة من خلال القائمة الظاهرة بالشاشة.
- يتم كتابة رقم التردد الجديد لقناة طيور الجنة ثم كتابة رقم الاستقطاب ومعدل الترميز.
- يتم الضغط على كلمة بحث وسوف يتم إضافة القناة على جهازك بسهولة.
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