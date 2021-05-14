استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشركة المصرية للاتصالات طوال العام بشتى الطرق

فاتورة التليفون الأرضي ، بدأ الكثير من الشعب المصري عن البحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك عبر اشتراكه في شركة المصرية للأتصالات، والشركة ليست حديثة العهد ولكنها من قديم الزمن فقدر عمرها بحوالي 168 سنة، ومن أهم الشركات في مصر لأنها المورد الرئيسي للخطوط الأرضية وإمداد المواطنين المصريين بالإنترنت، فعلى المشترك في الخدمه بالسداد السريع في أقرب وقت لعدم تعرضه لغرامه ماليه كما يتم مد المشترك بفترة سماح حتى التسديد وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الخط إلى نظام الأستقبال مع قطع الخدمه فيما بعد.

ما هو الموعد المحدد لسداد الفاتورة

حددت شركة المصرية للاتصالات بعمل خطة زمنية موضحه بها المواعيد المحدده لفترة السداد وذلك ليسهل على المواطن الفترة المحدده للسداد وهي كالتالي:

موعد سداد فاتورة في الخامس عشر من شهر أبريل عام 2021.

فترة السماح شهر وتنتهي في الرابع عشر من شهر مايو لنفس العام.

بعد نهاية فترة السماح يتم قطع الحرارة وتحويل الخط لنزام الاستقبال.

ثم وضع غرامه ماليه تقدرها الشركة وتعاود الحرارة للعمل مرة أخرى بعد سداد قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

عليك بالاتصال على رقم 111 واستعلم عن رقم هاتفك لتستطيع معرفة قيمة الفاتورة المستحقة أو بطرية أخرى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المصرية للأتصالات ويمكنك سداد الفاتورة عبر وسائل موضحه بالموقع في خانة طرق الدفع وسنوضح لكم الأماكن المخصصة لدفع الفاتورة:

الفروع الرئيسية للشركة وهي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لشركة المصرية للاتصالات شركة وي. ماكينات الدفع الأكتروني مثل فوري، أمان، ممكن، مصاري، كاش كول، ايزي باي. مكاتب البريد في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.

وتقدم الشركة وسائل الدفع الإلكتروني وذلك لتسهيل الدفع على المواطن بشتى الطرقة وذلك ضمن خطة الدولة لتمكين التعاملات بالدفع الإلكتروني وعدم تكدس المواطنين وذلك للحفاظ على صحتهم ضد فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.