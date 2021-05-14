نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ سحب مسابقة الحلم 2021 لقيمة 500.000$ ولجميع المشاركين فرصة سحب منزل الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدد تاريخ سحب مسابقة الحلم 2021 على MBC للجائزة الكبرى بقيمة 500.000 دولار أمريكي غداً السبت 15 مايو 2021م، الموافق 3 شوال 1442 هـ في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، فانتظر قد يكون العيد عيدين لدى أحد المشاركين في المسابقة، كما وضعت شركة أم بي سي فرصة لكافة المشاركين وهي ربح منزل على جزيرة اليونان، وهذه الجائزة لجميع الذين اشتركوا في المسابقة هذا العام 2021 حيث يؤهلهم الاشتراك لسحب منزل الأحلام.

تاريخ سحب مسابقة الحلم 2021

من متابعة جدول تفاصيل جوائز الحلم التي انطلقت بداية عام 2021 الحالي، فقد تحدد موعد سحب الحلم 2021 على جائزة قيمتها 500.000$ يوم 15/ 05/ 2021، لمن سبق وتم الاشتراك في المسابقة من خلال تطبيق الحلم، أو الاشتراك عن طريق رسالة SMS على رقم الجوال المرادف لبدله، للاشتراك في مسابقة وتقوية فرصة الفوز بالمسابقة من خلال القيام بإرسال رسائل يومية لزيادة نقاطك بالمسابقة.

ما هي جوائز مسابقة الحلم لعام 2021

جوائز الحلم مقدمة من شركة ام بي سي، وحتى الآن في عام 2021 قدمت الجوائز الثابتة في هذه الصورة.

أسماء الرابحون بجوائز الحلم 2021

من حالفهم الحظ وفاز بالمسابقة في سحوبات الحلم لعام 2021 السابقة هم:

بتاريخ 25- 2- 2021 الفائز (محمد اللباني) من الغمارات لجائزة قيمتها 125.000$

في 11-3-2021 جائزة المستوى البرونزي بقيمة 5.000$ فاز بها (محمد مقبول حسين) من السعودية.

والجائزة الفضية بقيمة 10.000$ للفائز (أمجد كوجان) من السعودية

وجائزة الحلم الذهبية بقيمة 15.000$ فاز بها(حميد ادهي) من السعودية

وفاز بالجائزة البلاتينيى من مصر(سيد سعد محمد) بقيمة 20.000$

وحصل الفائز (ابراهيم عبد الغني السيد) من مصر بالجائزة للمستوى الماسي بقيمة 30.000 دولار

بتاريخ 1- 4-2021 جائزة الحلم 250.000$ من نصيب (محمود محمد العبيد) من الامارات

وجائزة 500.000$ ننتظر الإعلان عنها غداً السبت 15-5-2021

فرصة ربح منزل على جزيرة في اليونان

من ضمن جوائز الحلم كذلك وهي فرصة لجميع من اشتركوا في المسابقة بالفوز بجائزة منزل الأحلام وهو منزل على جزيرة في اليونان، ولم يحدد موعد السحب لهذه الجائزة حتى الآن، ولكنها ضمن جوائز المسابقة.