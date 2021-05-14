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عمر شويل - جدة حل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية في واتساب بشكل نهائي خلال دقائق، يُعاني الكثير من مُستخدمي تطبيق الواتس آب من مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية وتسجيل الصوت من خلال التطبيق، لذا نتناول اليوم عدة خطوات وحلول بسيطة يمكنك من خلالها حل تلك المشكلة خلال دقائق معدودة، فإذا كان جوالك يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو أيفون يمكنك إستخدام تلك الطريقة وتطبيقها لحل تلك المشكلة، حيث يُفضل الكثير من المستخدمين ويضطر البعض منهم أحياناً إلى إرسال سائل صوتية لأنها لا تستغرق وقت طويل، عكس استخدام الدردشة عن طريق الكتابة في تطبيق واتساب فهي تستغرق وقت أطول.

حل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية في واتساب

نتناول اليوم أربعة طرق مختلفة لحل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية في الواتس اب بشكل نهائي، فالأولى تحتاج لتفعيل عمل الميكروفون والذي قد يكون مُعطل، والثانية تحتاج فيها لإزالة بعض التطبيقات التي تؤدي لتوقف عمل تسجيل الصوت، والثالثة لتوفير مساحة كافية في الجوال لحل المشكلة، والرابعة يتم توفير مساحة كافية عبر تطبيق الواتساب لكي تتمكن من حل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية بنجاح.

الطريقة الأولى تفعيل الميكروفون

يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات في جوالك مهما كان نظام التشغيل سواء أندرويد أو أيفون لتظهر عدة خيارات، منها الشبكات والإنترنت والأجهزة المتصلة والتطبيقات والإشعارات والكثير من الخيارات الأُخرى، يتم إختيار التطبيقات ثم البحث في قائمة التطبيقات عن تطبيق واتساب، حتى يظهر الواتس آب وعدة خيارات منها أذونات والتخزين واستخدام البيانات وعدة خيارات أخرى، يتم إختيار اذونات ثم إعطاء صلاحيات للميكروفون بالعمل.

الطريقة الثانية إزالة التطبيقات

إذا كان لديك أي تطبيقات تقوم بتسجيل الصوت وتقوم باستلام إشعارات منها عليك حذفها أو إيقافها أو إزالتها، وذلك حتى يتم حل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية في تطبيق Whatsapp بسهولة، حيث تقوم تلك التطبيقات بتسجيل الصوت؛ لذا ستجد مشكلة في الواتس اب عندما تقوم بتسجيل مقاطع صوتية وإرسالها في حال عدم حذف تلك التطبيقات.

الطريقة الثالثة مساحة فارغة بالجوال

يتم فحص التخزين عبر الدخول إلى الإعدادات ثم تظهر عدة خيارات مختلفة يتم الضغط على ذاكرة التخزين، فإذا كانت ذاكرة الجوال الخاص بك قد امتلأت ولم يعد هناك مساحة متاحة يتم استخدامها لكي تتمكن من تسجيل مقاطع الصوت وإرسالها، في هذه الحالة تحتاج إلى حذف بضعة فيديوهات أو صور أو تطبيقات حتى تتحصل على مساحة كافية فارغة، وبالتالي يتم إستخدام تلك المساحة حتى يتم تسجيل وإرسال المقاطع بشكل صحيح.

طريقة أخرى لحل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية في واتساب

هناك طريقة فعالة للغاية في حل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية في Whatsapp هي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة الخاصة بالتطبيق، حيث يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات واختيار التطبيقات والإشعارات ثم البحث عن تطبيق الواتس آب واختيار التخزين، وبعدها يتم مسح بيانات التخزين المؤقتة ومسح سعة التخزين الخاصة بتطبيق الواتس آب حتى تتوفر مساحة كافية، والتي تستطيع من خلالها حل مشكلة عدم إرسال الرسائل الصوتية في الواتساب بنجاح.

هناك عدة خدمات أُخرى يمكنك الإستمتاع بها ولا يعرفها الكثير من مستخدمي الواتس اب، ومن تلك الخدمات إستثناء أشخاص عن رؤية حالتك على واتساب عبر تحديد جهات إتصال الأشخاص المُستثناه و الضغط على إستثناء، كما يمكنك رؤية رسائل الواتس اب المحذوفة كذلك وذلك عبر إستخدام برنامج متجر قوقل notification history log.