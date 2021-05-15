- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية بجودة اتش دي علي النايل سات في المقال التالي
تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية بجودة اتش دي بعد تغيير أشارة بث القناة الرياضية التي تقدم البطولات العربية والأفريقية وبعض من المباريات العالمية ويذكر أن القناة قد تمكنت من نقل مباريات كاس العالم لكرة اليد في نسخته الأخيرة والتي أقيمت في مصر كما يعد ابرز ما تقدمه قنوات اون تايم سبورت في الفترة الحالية هي مباريات الدوري المصري الممتاز.
تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية
تفاجئ الملايين من متابعي القنوات الرياضية من تعطل أشارة البث الخاصة بقنوات ON TIME SPORTS مع بدء عام 2021، حيث أعلنت إدارة القناة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر علي تحديث تردد قنوات ON TIME SPORTS، لهذا يمكنكم الآن استقبال التحديث الجديد للقناة متابعة كل الأحداث الرياضية التي تنقلها القناة من برامج ومباريات وفقرات مميزة بقيادة العديد من الإعلامين ونجوم الكرة المصرية والعربية، بقيادة جنرال التعليق والتحليل الكابتن الكبير مدحت شلبي، ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وحارس مرمي المنتخب الوطني في كاس العالم 1990 الكابتن احمد شوبير بعض النجوم الكبار أمثال حازم إمام وفارق جعفر، حيث أطلقت قنوات اون تايم سبورتس 3 قنوات رياضية يمكنك استقبالهم بعد تسجيل الترددات الجديدة.
تردد قناة اون تايم سبورت 1
- التردد: 10853.
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: افقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/5.
تردد قناة اون تايم سبورت 2
- التردد: 11861
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: افقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/5.
تردد قناة ON TIME SPORTS 3
|التردد
|12303
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|4/5
تتم عملية استقبال قنوات On time Sports من خلال الضغط علي الضبط في جهاز الريسفر في جهازك والضغط علي إضافة قناة ثم تسجيل البيانات السابق ذكرها من تردد ومعدل ترميز واستقطاب وتحديد القمر الصناعي نايل سات كما ذكرنا في الفقرة السابقة.
إلى هنا وصلنا معكم إلى الختام نتمنى لكم متابعة ومشاهدة ممتعة علي تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية بجودة اتش دي علي النايل سات
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية بجودة اتش دي علي النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.