تستعد شركة شاومي الصينية لطرح هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف Redmi Note 10، وهو ريدمي نوت 8 2021- Redmi Note 8 2021، الذي من المتوقع أن يكون نسخة محدثة من ريدمي نوت 8.
وظهر هاتف شاومي جديد برقم الطراز M1908C3JGG في قاعدة بيانات موقع اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وكشفت التسريبات لأول مرة عن مواصفات الهاتف وأنه سيأتي مزودا بمعالج Dimensity 900.
ووفقا لموقع ”نوتبوك تشيك“، تهدف شاومي لإطلاق الهاتف الجديد في أسواق محدودة مثل الأسواق العالمية والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وزودت شاومي هاتف ريدمي نوت 8 2021 بشاشة IPS LCD ذات معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وتحتوي على نتوء على شكل قطرة الماء.
وفي حين لم يتضح بعد حجم شاشة هاتف ريدمي نوت 8 2021، تشير التقارير إلى أن الهاتف سيأتي بمعالج رسوميات Helio G85 مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 64/128 غيغابايت.
وفي حين لم تتوفر بعد كل التفاصيل بشأن الكاميرا الأمامية لهاتف شاومي ريدمي نوت 8 2021، فإن من المتوقع أن تشمل الكاميرا الخلفية عدسة أساسية بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بزاوية واسعة جدا وعدسة عمق، فضلاً عن بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط.
وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة MIUI 12.5.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 8 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.