نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحول كبير في هواتف الآيفون وتحديث iOS الجديد يزعج مستخدميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجري شركة أيفون تحديثات على هواتفها من آن لآخر، فقد أعلنت من خلال إحدى صفحاتها عن تحديث iOS الجديد سيزعج مستخدمي الآيفون من حيث إمكانياته الجديدة، وتسبب تحديث iOS الجديد في إزعاج مستخدمي آيفون، حيث أشارت تقارير جديدة إلى أن أداء الهواتف الذكية انخفض بعد تثبيت الإصدار 14.5.1، حيث تتطور التكنولوجيا باستمرار مع التحول الرقمي الذي تسعى إلى تحقيقه في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه سيتم تصحيح الخطأ في التحديث المستقبلي، وبحسب بعض المواقع المتخصصة والتي أعلنت أن التحديث الطفيف لنظام التشغيل الخاص بهواتف آبل الذي أصبح متاحا للمستخدمين ابتداءً من شهر أبريل، لم يجلب ميزات جديدة فحسب، بل جلب مشكلات أيضا، فقد اشتكى أصحاب هواتف iPhone 11 و Phone 12 من البطء وتأخر في ظهور الواجهة وانخفاض الأداء في الألعاب.

آبل تعمل على حل مشكلة تحديث iOS الجديد:

ونتيجة لما تقدم من شكاوى من قبل المستخدمين خاصة مستخدمي هواتف أيفون فقد استجابت شركة آبل سريعا للمشكلة وتقوم بالفعل بإعداد iOS 14.6، الذي هو في مرحلة الاختبار التجريبي، على أن يتم إصدار النسخة الرسمية لجميع المستخدمين في غضون أسبوعين، وهو ما سيحل الخلل في نظام التشغيل iOS الحالي.

نظام ios 15 وتحديثاته الجديدة :

وقريباً سوف يتم الكشف عن تغييرات كبيرة تمت في تغيير التحديث الأخير على هواتف الأيفون ، وسيتم الكشف عن نظام iOS 15 الجديد في مؤتمر المطورين العالمي في الـ 7 من شهر يونيو، وسيصل نظام التشغيل إلى مستخدمي iPhone في خريف عام 2021.

تغييرات ومميزات كبيرة في تحديث ايفون الجديد :

ومن الجدير بالذكر إنه تم تسريب العديد من المعلومات حول تقنية الهواتف الجديدة والتحول الذي تسعى إليه هواتف الآيفون القادمة، ومن المتوقع نتيجة لما تمر به الشركة أن هواتف الآيفون ستشهد تحولاً مهماً وكبير خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، وهذا بعد اتباع شركة أبل التقنيات الجديدة الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، ومن الجدير بالذكر أن أحدث المعلومات التي نشرتها صحف غربية وعربية ، فإن شركة أبل تعمل حاليًّا على إدخال تقنيات “الواقع المعزز وسماعات الواقع الافتراضي” إلى هواتفها، وهو ما يجعل من هذه الهواتف أشبه بسينما متنقلة في جيب المستخدم، وتتيح له مشاهدة مختلفة لوسائط الفيديو والصور، ولكن براءة اختراع جديدة تشير إلى أنها تعمل على طرق أخرى لتوفير صور ثلاثية الأبعاد دون استخدام خوذة ضخمة على هواتف أبل.

براءة اختراع لبعض المميزات على هواتف ايفون:

تسعى شركة أبل بشكل مستمر إلى تطوير ذاتها وتمد الهواتف التي تصنعها بأحدث التكنولوجيا، حيث حصلت على براءة اختراع تحت مسمى “تشغيل الشاشة المنقسمة شاشات الأجهزة الإلكترونية”، وهذا الاختراع يقع تحت فكرة استبدال الصور ثلاثية الأبعاد على شاشة مسطحة لجهاز “آيفون” أو “آيباد”، وتصف الوثائق عوائق هذا النوع من المحتوى عند عرضها على هاتف ذكي أو جهاز لوحي، والتي يمكن أن تؤدي إلى “ضبابية الحركة، وتعويضات الإضاءة، أو تأثيرات أخرى يمكن أن تكون مزعجة للمشاهد”، ومع وضع ذلك في الاعتبار تقترح “أبل” إضافة قسم منفصل إلى الشاشة يقوم بإرسال طبقة أخرى من البكسل لإنشاء صفوف بديلة من وحدات البكسل على الشاشة الرئيسية، بما يتجاوز هذه المشاكل والعوائق، وتقوم الفكرة على تقسيم طرق عرض الصورة لكل عين، بحيث يرى المستخدم في النهاية رسمًا ثلاثي الأبعاد على شاشة كبيرة لكي تتفادى ما تم الشكوى منه سابقاً وتعمل على كيفية علاجه بأفضل ما يمكن.