تطبيق واتساب الأزرق WhatsApp Plus 2021 وتحميل التحديث الجديد

بحيث قام الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب بلس الأزرق الشهير بالبحث عن تحميل وتنزيل النسخة الزرقاء من تطبيق الواتساب والتي يُطلق عليه “WhatsApp Plus” وهذا نظراً لما يتمتع به من سياسة الخصوصية التي تم تحديثها لعام 2021 وكذلك زيادة وسائل الأمان الخاصة به، كما إنه يمتاز بالعديد من المزايا الحصرية والتي تجعل من التعديل الذي تم إجراءه على تطبيق الواتساب بلس الأزرق يتفوق على الإصدار الرسمي خاصة وهذا بعدما أصبح يعمل على جميع إصدارات هواتف أندرويد بشكل مجاني بالكامل وهذا بجانب مختلف المنصات وكذلك أجهزة الحاسب الآلي أيضاًـ بحيث قد أصبح مثله مثل النسخة العادية من التطبيق الأساسي كما أصبح بالإمكان الحصول على التحديثات المستمرة التابعة له وكذلك التمتع بالخصائص الجديدة التي يتم إضافتها بشكل مستمر وكذلك استقبال جميع التحديثات.

‌مميزات تطبيق الواتساب بلس الأزرق :-

يعتبر تطبيق الواتساب بلس الأزرق بعد تعديله يحتوي على العديد من المميزات الجديدة والتي تجعله مميزاً عن أى تطبيق آخر أو نسخة أخرى منه، ومن هذه المميزات هي :-

إرسال الرسائل النصية وكذلك ملفات الوسائط المتعددة. يدعم التطبيق إمكانية عمل حسابين مختلفين على نفس الهاتف في وقت واحد. إرسال ملفات وسائط مختلفة وذات سعة كبيرة. إمكانية إرسال فيديو بحجم قد يصل إلى 50 ميجابايت. إمكانية مشاركة صور عالية الدقة قد تصل إلى 4K. إمكانية إرسال مقاطع صوتية قد تصل حجمها إلى أكثر من 100 ميجابايت للملف الواحد. وكذلك زيادة مدة مشاركة فيديوهات ميزة الحالة بما قد يصل إلى أكثر من 7 دقائق.

رابط تحميل WhatsApp Plus 2021 :-

وقد قام تحديث تطبيق الواتساب الأزرق الجديد بإضافة ميزة جديدة وهي ميزة الرد الآلي على الرسائل التي يتم استلامها وكذلك زيادة قوة الحماية لدى هذا التطبيق بشكل دوري لحمايته من الفيروسات ومحاولات الاختراق المعروفة وكل هذا إلى جانب إمكانية تثبيت أنواع مختلفة من الملصقات دون الحاجة لتثبيت تطبيق ليعمل كطرف ثاني، بحيث الآن يكون في الإمكان تحميل التطبيق عن طريق أى متجر ومن ثم اتباع باقى خطوات التثبيت الأساسية ويكون هذا مع متابعة تنزيل التحديثات التي ستكون مستمرة والتي تتضمن جميع المهام والمزايا الموجودة في أي تطبيق واتس آخر.