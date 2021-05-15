تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي، يبحث الكثير من عاشقي كرة القدم المصرية، عن التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2021، لكي يتمكنوا من مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أن مباريات دوري أبطال أفريقيا تمتلك حقوق نقلها شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهذه القنوات مشفرة وبمقابل مادي وغير متاحة عند الكثير من متابعي كرة القدم في مصر، ولذلك وعند قرب موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز، كثر البحث عبر محركات البحث جوجل التردد، حيث أن القناة تمتلك رسمياً حق نقل المباريات التي تقام داخل مصر وعلى أرضها، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” نقدم لكم أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

منذ انطلاق القناة والكل يسعى لتثبيتها على أجهزة الاستقبال، لما للقناة من حقوق حصرية تمتلكها تهم المشجع المصري، وحيث أنها تمتلك نخبة كبيرة ومميزة من المراسلين الرياضيين، الذين يجوبون الملاعب الرياضية لنقل الأحداث الرياضية لحظة حدوثها، وتمتلك كذلك استوديوهات تحليلية على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة، وتستضيف ألمع النجوم في كافة الرياضات المختلفة، وتقوم ببث البرامج والمباريات بتقنية HD، عبر العديد من الأقمار الصناعية، كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة كاملة، وتمتلك أحدث الأجهزة في العالم لتقدم للمشاهد أنقى صورة ممكنة وأفضل وأقوى صوت دون تشويش.

التردد الجديد

حتى تتمكن من متابعة مباراة الأهلي وصن داونز القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021، لابد لك من استقبال تردد أون تايم سبورت الأرضي وهو كالتالي: